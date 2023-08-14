Во Владимире транспортными потоками начнет управлять искусственный интеллект

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области сообщил любопытную новость — на территории Владимирской городской агломерации начнут внедрять так называемую подсистему мониторинга параметров транспортного потока.

В помощь дорожным службам

Говоря простыми словами, за дорожным трафиком во Владимире и его микрорайонах будет следить нечто вроде искусственного интеллекта. Внедрение системы разрабатывается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Правда, в ближайшие месяцы водители плодов его работы еще не увидят: в ЦБДД Владимирской области рассказали, что для внедрения этого новшества будет закуплено 216 видеодетекторов транспорта, причем первые 74 из них установят и подключат к интеллектуальной транспортной системе только в 2024-2025 годах. Когда поставят остальные — пока неизвестно.

По замыслу, видеодетекторы станут мониторить дорожную ситуацию и передавать полученные данные в специализированные центры. Это позволит оценить состояние самих дорог, а также позволит принимать «эффективные решения» по управлению потоками машин и планированию дорожных работ. Система сможет даже выявлять и классифицировать дорожные инциденты.

- Таким образом, эта система сможет не только оптимизировать работу светофоров, но и окажется способна показывать дорожным службам, где следует проводить те или иные работы, - уточнили в региональном ЦБДД.

На практике это может выглядеть так - например, если на въезде во Владимир вдруг скопилась пробка, искусственный интеллект включит реверсивное движение через мост не по одной, а по двум полосам, что разгрузит затор.

- Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в части развития интеллектуальных систем наших городов, удастся решить одну из основных проблем – устранение «пробок» на дорогах и повышение безопасности участников движения, - резюмировали в ЦБДД Владимирской области.

Светофор — не панацея

О необходимости внедрения подобной системы владимирские автолюбители говорят уже давно. Увы, пока переключение светофоров проводится в лучшем случае в ручном режиме.

Наш автоэксперт Алексей Кованов полагает, что такое новшество скажется на дорожной ситуации во Владимире только с лучшей стороны.

- Я глубоко позитивно отношусь к внедрению искусственного интеллекта в сфере дорожного движения, даже если это будет не полноценный искусственный интеллект, а некий набор готовых шаблонов. Даже такой расклад станет для нашего города хорошим вариантом, - говорит Алексей Кованов. - Сложно сказать, насколько система будет вариативна, но мы понимаем, что если в час пик на проспекте Ленина вереница машин пытается повернуть на улицу Диктора Левитана, следует регулировать фазу поворотной стрелки. Или переключать реверсы на дамбе через Клязьму в случаях, когда две полосы пустуют, а одна стоит.

Наш эксперт отметил, что до этой поры во Владимире все дорожные проблемы принято было решать при помощи установки очередных светофоров, что не всегда бывает панацеей.

- А теперь этими светофорами пора грамотно и вдумчиво управлять, так что хорошо, что у нас появится подобная система, - уверен Кованов.

В Центре безопасности дорожного движения Владимирской области отметили, что пока еще нет окончательного решения по локациям, на которых разместят умные детекторы. Об этом водители узнают со временем. Также со временем станет понятно, оправдает ли надежды автолюбителей интеллектуальная система регулирования.