Во Владимирской области участились ДТП с участием диких животных

Чаще всего владимирцы сбивают именно лосей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, в подобных ДТП страдают не только четвероногие участники, но также водители и их пассажиры. Госохотинспекция Владимирской области озвучила данные с начала 2023 года по количеству сбитых зверей на дорогах региона. Оказалось, что ведомством и ГИБДД зарегистрировано более 60 таких случаев.

Берегись лося и собаки

Сотрудники ведомства отметили, что хотя под машины попадало разное дикое зверье, но в 90 процентах случаев речь идет именно о сбитых лосях.

Согласно данным УГИБДД УМВД России по Владимирской области, последний такой случай произошел на территории областного центра 6 августа: на 13 километре Восточного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с трассой М-7 водитель «Лады» сбил лося. Сам мужчина не пострадал, а вот животное погибло.

Сотрудники Госохотинспекции отмечают, что чаще всего ДТП с участием диких животных происходят по двум причинам. К первой относятся так называемые биологические, что особенно заметно у оленей — прошлогодние детеныши уходят от матери и ищут новое место жительства. Второй причиной называется социальный фактор, а проще говоря, увеличение потоков транспорта в летнее время.

Впрочем, в областной Госавтоинспекции добавили, что владимирские и транзитные водители нередко попадают в аварии не только с участием дикого зверя.

- С начала года во Владимирской области зарегистрировано 120 ДТП с участием животных. Чаще всего речь идет о сбитых собаках, - уточнил заместитель начальника отдела УГИБДД регионального УМВД Олег Лапшин.

Во всех этих столкновениях 11 человек получили различные травмы, а трое погибли. Первый смертельный случай произошел 2 июня в Вязниках, где водитель легковушки «Ниссан Альмера» столкнулся с лосем. А 16 июля после встречи с лосем погиб водитель в Гусь-Хрустальном районе. Особняком стоит ДТП от 2 июля, когда в Гусь-Хрустальном водитель мопеда «Альфа» предположительно наехал не на лося, а на собаку, после чего потерял управление и разбился.

Если вы сбили животное, следует остановиться, позвонить в ГИБДД и никуда не уезжать. Фото Госохотинспекции.

Примечательно, что наиболее часто аварии с животными случались в июле, причем на этот раз фигурировали в сводках именно сохатые. Дорожные инциденты с лосями, кроме названных выше, регистрировались 16, 17 и 21 июля, а 30-го числа случилось сразу два наезда на этих зверей. Так что самыми опасными авариями с четвероногими участниками все еще остаются ДТП с лосями.

Кто заплатит за зверя

Среди автолюбителей закрепилось убеждение, что если ты сбил животное, то платить придется из своего кармана. Отчасти это справедливо, но далеко не всегда. В Госохотинспекции Владимирской области напомнили, что если автолюбитель имеет полис ОСАГО, то ущерб инспекторы будут взыскивать вовсе не с шофера, а со страховой компании. Лишь если у водителя не оказалось полиса, платить придется самому.

- За последние 2-3 года количество водителей, не имеющих полиса ОСАГО, значительно выросло, при управлении транспортным средством без страховки таким водителям в случае ДТП с диким животным придется заплатить крупную сумму ущерба, - уточнили в региональной Госохотинспекции, и озвучили «таксу» за своих зверей.

Так, за косулю водитель без ОСАГО заплатит 40 тысяч рублей за особь, кабан обойдется в 30 тысяч, пятнистый олень в 60, олень благородный в 70, а лось в 80 тысяч рублей.

ДТП с животным может закончить плохо не только для зверя, но и для человека и его машины. Фото Госохотинспекции.

Госохотинспекторы напомнили владимирским автолюбителям, что заблуждения по поводу «штрафов за сбитое животное» тоже может стать поводом для обмана водителей мошенниками. На самом деле факт такого ДТП сам по себе нарушением не считается. Поэтому ни в коем случае нельзя паниковать, попав в ДТП со зверем.

- Порядок действий при ДТП с диким животным стандартный – нужно выключить зажигание, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, вызвать полицию, а при наличии пострадавших – скорую помощь. Не будет лишним зафиксировать обстоятельства ДТП на фото или видео, - советуют в ведомстве.

А вот животному помогать не стоит — без участия специалиста можно сделать только хуже.

В свою очередь, в Госавтоинспекции водителям напомнили еще одно важное правило — если вы сбили животное, каким бы оно ни было, будь то даже морская свинка, это считается полноценным ДТП. Так что следует остановиться, позвонить в ГИБДД и никуда не уезжать, ведь оставление места дорожно-транспортного происшествия тоже наказывается.