Во Владимирской области возрождают семеноводческие хозяйства

Семеноводческие хозйства Владимирской области в прошлом были известны на всю страну. Фото: Виталий ТИМКИВ

Последние события в мире привели к тому, что в России вновь задумались о развитии отечественного семеноводства и сокращению импортных семян до минимума. К 2030 году доля отечественных семян должна вырасти до 75 процентов, в том числе благодаря расширению количества селекционных центров и семеноводческих хозяйств.

Лет 15 назад во Владимирской области насчитывалось около 10-12 собственных семеноводческих хозяйств, которые занимались производством семян высоких категорий зерновых, зернобобовых культур, картофеля. Однако господдержка семеноводства постепенно сходила на нет, и страна оказалась в глубокой зависимости от импортных производителей. Конкретно во Владимирской области количество семеноводческих хозяйств сократилось до одного – в Меленковском районе со специализацией по зерну.

Однако сегодня наметилась тенденция к улучшению ситуации. На днях специалисты регионального филиала Россельхозцентра оформили сертификат соответствия для агрохозяйства в селе Большепетровское Юрьев-Польского района. Оно получило статус семеноводческого и в ближайшее время будет внесено в Реестр семеноводческих хозяйств России. Пока оно отводит 762 гектара под производство семян высоких категорий зерновых и зернобобовых культур, но в перспективе будет специализироваться также на многолетних травах.

Специалисты регионального Россельхозцентра обязательно в составе экспертной комиссии выезжают на место. Фото регионального Россельхозцентра.

Добиться статуса семеноводческого хозяйства непросто, необходимо пройти несколько этапов проверки. После получения заявки специалисты регионального Россельхозцентра сначала проверяют соответствие документации по растениеводству, а затем в составе экспертной комиссии выезжают непосредственно на место. Эксперты смотрят земельные участки, оценивают культуру возделывания и обработки, проверяют наличие в хозяйстве квалифицированных агрономов, сельхозтехники, линии подработки семян, складских помещений. После этого составляется акт и выдается сертификат. Несмотря на то, что документ действует пять лет, ежегодно хозяйство проходит инспекционный контроль.

- В семеноводческих хозяйствах совсем другой уровень возделывания культур, нежели в товарных хозяйствах. Они специализируются на производстве семян именно высоких категорий. Научно-исследовательские институты выводят сорта и получают оригинальные семена, семеноводческие хозяйства занимаются суперэлитой и элитой, а товарные, как правило, уже спускаются на более низкие категории. Эта схема работает десятилетиями, – объясняет руководитель филиала Россельхозцентра по Владимирской области Марина Олимова.

В ближайшее время подтвердить свою квалификацию в семеноводстве намерены еще два областных хозяйства. Они готовятся подать заявки на сертификацию и сейчас собирают необходимый пакет документов.