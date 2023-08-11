На день физкультурника владимирцы смогут сыграть в текбол

Текбол особенно популярен у футболистов. Фото: Виктория СУХОВА

12 августа состоится главный спортивный праздник региона — День физкультурника. Во всех муниципалитетах запланировано проведение около 180 мероприятий.

Во Владимире же площадкой праздника станет Центральный парк, хотя много лет он проводился на стадионе «Лыбедь».

- Парк позволяет вместить нам большое количество площадок. В этом году пройдут детские соревнования по беговелам, будет работать выставка мотоциклов, на которые можно забраться и сфотографироваться, также состоится чемпионат ползунков, куда подано уже около ста заявок. Для гостей будут доступны батуты и площадка для сдачи норм ГТО. Ну и, конечно же, пройдут соревнования по разным видам спорта, - рассказал начальник городского управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев.

В частности пройдут турниры и показательные выступления по легкой атлетике, настольному теннису, баскетболу, единоборствам, футболу, киберспорту, роллер-спорту. Обещают множество интерактивных площадок, фудкорт и мастер-классы для детей.

Изюминкой праздника станут соревнования по текболу. Это вид спорта с мячом, в который играют на изогнутом столе. Игроки бьют по мячу вперед и назад любой частью тела, кроме рук. В него могут играть два человека или четыре в парном разряде. Такие соревнования пройдут в нашем городе впервые, для этого даже закупили два стола и мячи.

- Текбол — это новый вид спорта, который сейчас набирает популярность во всем мире. Его презентуют многие профессиональные футболисты — Роналдиньо, Неймар. Игра хоть и непростая, но очень затягивает, - признается бывший капитал владимирского «Торпедо» Иван Каратыгин. - На празднике за одним столом пройдет турнир, а за вторым смогут попробовать поиграть все желающие. Объяснять правила игры буду я и футболист Григорий Гришин. А может, мы и сами встанем в паре, чтобы другим участникам было проще адаптироваться.

Все площадки будут работать с 16 до 20 часов. Самые спортивные и удачливые получат призы от спонсоров.

Особо отличившихся участников праздника ждут награды. Фото: Виктория СУХОВА

- Кроме того, на празднике пройдет награждение участников корпоративного турнира по шагам. На протяжении двух недель 47 команд, состоящие из муниципальных служащих, спортсменов, бизнесменов, круглосуточно ходили. В общей сложности, им удалось пройти полтора экватора. Показавшие лучшие результаты получат медали, кубки, а также сертификаты от спонсоров, - рассказала и.о. министра физкультуры и спорта региона Наталья Федорова.

С 20 часов на сцене выступит владимирская группа «Иван-Чай», а в 21.00 возле фонтана покажут фильм «Белый снег» по биографии известной лыжницы Елены Вяльбе. Кстати, спортсменку приглашали на праздник, но приехать она не сможет.

КСТАТИ

Для удобства организаторы сделают четыре входа — со стороны улицы Мира, со стороны улицы Батурина, со стороны улицы Михайловской и со стороны улицы Суздальской. Чтобы попасть на праздник, придется пройти через рамки металлодетекторов, поэтому приезжать на велосипеде или электросамокате не стоит. Также организаторы праздника просят гостей не приносить с собой напитки в стеклянной таре и металлические предметы.

. Фото: Виктория СУХОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Купленные столы и мячи для текбола после Дня физкультурника не уберут, а будут активно использовать. Тренироваться в игре планируют юные футболисты. Кроме того, в планах поставить один стол у стадиона "Торпедо" перед матчами черно-белых, чтобы болельщики перед игрой смогли интересно провести время.