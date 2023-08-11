Владимирские чиновники согласились на восстановление древнего храма в Муроме

Собор Рождества Богородицы. Фото И.П. Мяздрикова, 1894 год. Фото с сайта Муромского Историко-Художественного музея.

Несколько недель назад мы писали о том, что представители Всероссийского общественного движения «Зов народа» обратились к властям Владимирской области с просьбой о восстановлении храма, который находился на месте Окского парка в Муроме, но был разрушен в советские годы.

За давностью лет

Согласно данным муромских историков, каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы существовал еще в домонгольские времена, и являлся кафедральным собором Мурома. Находился он на так называемой Воеводской горе, близ того места на территории Окского парка, где теперь можно увидеть памятник богатырю Илье Муромцу.

Однако в советские годы история храма оказалась типичной для того времени. Сразу после Октябрьской революции храм перестал функционировать, а в 30-е годы и вовсе был разрушен. Теперь от него остались лишь воспоминания.

Представители движения «Зов народа» рассказали «КП-Владимир», что направили обращения по поводу его восстановления в ряд различных инстанций, включая губернатора Владимирской области. Общественники предполагали воссоздать храм в том самом месте, где он находился изначально, и в том же самом виде.

В Муромской епархии в беседе с «Комсомолкой» поделились, что идея восстановить бывший кафедральный собор обсуждается уже давно, и даже сам Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл одобрил эту идею. Однако за давностью лет священнослужители не надеются восстановить его в Окском парке, и ждут, когда власти подыщут подходящее место.

Собор и памятник

А 10 августа представитель общественников Антон Еговцев уведомил, что в адрес «Зова народа» по поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева пришел официальный ответ от региональной Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия.

Общественники поделились с нами этим документом на двух листах. В частности, в ответе за подписью руководителя инспекции Марии Волозиной сообщается, что храм Рождества Пресвятой Богородицы не является объектом культурного наследия, так как в соответствующий реестр он не включен. В принципе, это и понятно, ведь храм сейчас не существует.

Однако инспекция добавила, что федеральный закон предусматривает воссоздание утраченных памятников культурного наследия, но только в исключительных случаях при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, эстетической или иной значимости, если имеются достаточные данные, необходимые для его воссоздания.

«Вместе с тем, учитывая содержащиеся в обращении, а также имеющиеся на других информационных ресурсах в сети Интернет сведения об утраченном главном православном храме города Мурома, Инспекция полагает возможным его восстановление, а также установку около собора памятника Ивану III», - сообщила Мария Волозина.

Далее на целом листе инспекция рассказывает об особенностях охраны земли, находящейся на территории нынешнего Окского парка, в заключении уточняя, что необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы.

- В принципе инспекция поддерживает восстановление храма, так что будем действовать дальше, - заверили общественники, не уточняя, куда именно они обратятся в ближайшем будущем.

В любом случае, на согласование и принятие решений потребуется время, однако в случае положительного решения в Муроме могут воссоздать один из древнейших памятников старины.