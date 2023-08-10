Во Владимирской области проезд по М-12 подорожает в третий раз

фото ГК Автодор.

На днях владимирских водителей ждала очередная малоприятная новость — проезд по «платнику» М-12, к которому многие уже привыкли, снова подскочит в цене. Произойдет это уже в сентябре.

Новые тарифы

Как и обещали ранее в Госкомпании «Автодор», курирующей федеральную трассу М-12, открытие движения от Москвы до города Арзамас Нижегородской области состоится в первый месяц осени.

- Пока ориентируемся на 5 сентября, - уточнила официальный представитель «Автодора» Татьяна Шадрина.

Именно эту дату накануне озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин, так что фактически до открытия движения по М-12 на всей территории Владимирской области осталось меньше месяца. Если, конечно, в график не будут внесены корректировки.

Сама по себе новость хорошая, но ложку дегтя добавила информация о новых тарифах за проезд.

Согласно официальным данным ГК «Автодор», общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 километра, и стоимость проезда по нему для легковушки обойдется в 2821 рубль.

При этом проехать из столицы России до Владимира на легковом автомобиле можно будет за 1399 рубля, покрыв расстояние в 156,5 километра. Доехать по «платнику» из Владимира до Арзамаса будет стоить 1422 рубля, причем расстояние здесь составит 259 километров.

Также в «Автодоре» добавили, что объезд подмосковной Балашихи по маршруту Москва — Электроугли обойдется легковушкам в 130 рублей, проезд от Москвы до ЦКАД составит 389 рублей, а дорога длиной 65 километров из Москвы до Орехово-Зуево встанет в 585 рублей.

Москвичам будет дороже

Увы, но пока это вся официальная информация о новом повышении тарифов на трассе М-12. В «Автодоре» заявили, что не будут озвучивать остальные ценники, включая тарифы для грузовиков, до официального открытия движения в сентябре. Так что водителей, особенно дальнобойщиков, ожидает сюрприз, и вряд ли он будет приятным.

При этом в госкомпании не стали скрывать, что москвичам проезд обойдется дороже, нежели жителям глубинки. Даже из официально приведенных цифр это отлично видно.

- Стоимость будет разной, потому что покупательская способность людей, которые едут из Москвы до Владимира выше, чем у тех, кто живет во Владимире. Существует специальная методика, по которой делаются расчеты, - объяснила Татьяна Шадрина.

Таким образом, если взять за основу официально озвученные ценники, то получается, что проезд по М-12 в Московской области обойдется водителям в 8,9 рубля за километр, что уже вызвало возмущение москвичей. Владимирцам и нижегородцам повезло больше — они поедут за 5,5 рубля за километр (то есть на рубль дороже нынешнего тарифа). Путем несложных подсчетов можно понять, что проехать по 26 километрам дублера Южного обхода Владимира теперь обойдется в 143 рубля вместо нынешних 117, а проехать от развязки на Гусь-Хрустальный до Мурома можно будет за 594 рубля. Из Мурома до Арзамаса проезд на легковушке обойдется в 676 рублей.

Что касается мотоциклистов, то они приравнены к легковым автомобилям, а водители небольших грузовиков и небольших автобусов заплатят в два раза больше легковушек. Дальнобойщики на фурах окажутся в самом невыгодном положении — для них тарифы традиционно повышали в три раза относительно легковых машин. Отсюда следует, что проехать из Москвы до Арзамаса на большегрузе обойдется приблизительно в 8463 рубля. Впрочем, пока это лишь прикидки, официальные тарифы обещают выложить на сайте «Автодор. Платные автомобильные дороги» в сентябре.

При этом «Автодор» обещает до 15 процентов скидки тем, кто будет пользоваться транспондером T-pass. Впрочем, его еще нужно купить.

Очередное повышение цен на проезд, ставшее уже третьим, в госкомпании объяснили главным образом ростом цен на топливо. По словам представителей дорожного ведомства, именно повышение стоимости бензина и дизеля сыграло свою роль. Так что водителям придется мириться с неизбежностью.