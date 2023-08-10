Жители 33 региона собрали больше 12,6 млн рублей на благоустройство территорий

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители 28 муниципальных образований региона собрали чуть больше 12 миллионов 627 тысяч рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населенных пунктов. Ровно столько же выделят из областного бюджета на реализацию инициатив.

В основном деньги пойдут на мощение пешеходных дорожек и проезжей части, освещение, обустройство детских площадок, а также создание зон отдыха.

4 миллионника

Самые крупные суммы выделили четырем муниципалитетам. 2 миллиона 429 тысяч рублей досталось Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района. На эти средства там замостят земельный участок, предназначенный для прохода и проезда в деревнях Выезд, Малые Лужки и Ветельницы, очистят и углубят пожарный пруд в деревне Ветельницы.

Андреевское сельское поселение Александровского района получит 2 миллиона 319,7 тысяч рублей на мощение пешеходных дорожек и проезжей части в деревнях Холопово, Никольское, Бакино, Володино, Косково, Ирково, Бунаково, Аксеновка, посёлке Маяк и селе Зиновьево, уличное освещение в деревнях Бакино, Ивано-Соболево и Куликовка, спил аварийных деревьев в селе Ирково, обустройство детской площадки в деревне Еловки, благоустройство кладбища в деревне Бакино.

Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района выделили 1 миллион 436,4 тысячи рублей на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда в деревнях Реброво и Быкасово, благоустройство колодца в деревне Растригино, скашивание травы в деревне Быкасово.

1 миллион получит поселок Иванищи Гусь-Хрустального района на разработку документов и подготовительные работы для строительства Культурно-досугового центра.

От 100 тысяч до миллиона

Собинскому району выделили 834,3 тысячи рублей на ремонт части дороги «Колокша – Кольчугино – Александров – В.Дворики» до деревни Елисеево, ремонт дороги местного значения до и по деревне Лапино, реконструкцию локальных очистных сооружений в селе Заречное.

Кольчугинскому району необходимо 700 тысяч рублей на газификацию в деревне Ежово.

Волосатовское сельское поселение Селивановского района получит 637 тысяч рублей на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда в деревне Матвеевка и посёлке Новый Быт, приобретение и установку детского игрового оборудования и уличных информационных стендов в деревне Копнино, приобретение и установку прилавка для выездной торговли в деревне Ивонино.

600 тысяч достанется Ковровскому району на строительство водозаборной скважины в деревне Заря.

Денятинскому сельскому поселению Меленковского района выделят 396,8 тысяч рублей на мощение проезжей части в деревнях Абрамово и Папулино.

А 345,5 тысяч рублей получит Пенкинское сельское поселение Камешковского района на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда в деревнях Лубенкино и Андрейцево.

На благоустройство участка земли для создания отдыха в селе Григорово Ляховского сельского поселения Меленковского района выделят 233 тысячи рублей.

За 200 тысяч рублей в Александровском районе отремонтируют дорогу в селе Старинки, а за 195 тысяч приведут в порядок дорогу в поселке Новый Быт в Селивановском районе.

165 тысяч рублей потратят на установку противошумового ограждения вдоль мототрассы в поселке Мелехово Ковровского района.

За 163 тысячи рублей замостят земельный участок, предназначенный для прохода и проезда в деревне Марино, скосят траву в селе Новофетинино, спилят аварийные деревья в деревне Марино и посёлке Дубки Раздольевского сельского поселения Кольчугинского района.

160 тысяч рублей получит Сергеихинское сельское поселение Камешковского района на обустройство детской площадки в деревне Сергеиха.

Вяткинскому сельскому поселению Судогодского района выделят 150 тысяч на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда, в деревне Вяткино, а Кольчугино — 122,3 тысячи рублей на мощение дороги в деревне Литвиново.

106,5 тысяч рублей необходимо для приобретение установку детской игровой площадки в селе Новосёлка-Нерльская Селецкоого сельского поселения Суздальского района.

На «мелкие» расходы

Жители Покрова собирали деньги на благоустройство проезжей части городской дороги. На это им выделили 90 тысяч рублей.

Поселок Уршельский Гусь-Хрустального района получит 84,85 тысячи рублей на уличное освещение и спил аварийных деревьев.

За 66 тысяч рублей в Лавровском сельском поселении Судогодского района замостят пешеходные дорожки и проезжую часть в деревне Натальинка;

65 тысяч рублей выделили Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района на благоустройство зоны отдыха в селе Сима, территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Нестерово, территорий кладбищ в сёлах Парковый и Сима.

В Карабаново за 41,5 тысячи рублей приведут в порядок контейнерную площадку, а в Денисовском сельском поселении Гороховецкого района на 40 тысяч рублей предусмотрено мощение проезжей части в деревне Малое Сокурово.

За 22 тысячи рублей спилят аварийные деревья в деревнях Новоселки, Михалево и Мишино Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

На обустройство детской игровой площадки в деревне Брызгалово, что в Камешковском районе, выделено 17,05 тысячи рублей.

И, наконец, 9 тысяч рублей необходимо Новлянскому сельскому поселению Селивановского района на мощение пешеходных дорожек и проезжей части в деревне Высоково.