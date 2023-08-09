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Звезды8 августа 2023 22:00

В Суздале пройдет десятый фестиваль «Гусли мира»

Гости услышат выступление музыкантов и увидят старинные русские инструменты
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Ирина Пыжьянова. Фото со страницы ВСМЗ.

Ирина Пыжьянова. Фото со страницы ВСМЗ.

Ровно десять лет назад фестиваль «Гусли мира» был задуман для того, чтобы собрать гусельных мастеров со всей страны, познакомить широкую аудиторию с музыкальной культурой наших предков и звучанием старинных инструментов. Традиционно он проводится в Суздале, отмечающем в этом году 999 лет с момента первого летописного упоминания.

Фестиваль пройдет 11 и 12 августа в суздальском Кремле и соберет лучших музыкантов из разных регионов России. Для гостей и артистов подготовлена насыщенная и увлекательная программа с участием лучших гусляров-исполнителей и создающих неповторимые инструменты мастеров.

11 августа в 17 часов на площадке «Мира Центр» пройдет встреча идейной вдохновительницы фестиваля Елены Фроловой и его участников. Гостям покажут документальный фильм «Время Вятское».

12 августа на территории Кремля в 11.30 откроется «Улица Гусляров». Сергей и Инна Плотниковы из Воронежа представят уникальный «Музей забытой музыки». Супруги занимаются поиском и изготовлением образцов инструментов по сохранившимся чертежам и рисункам. В их коллекции — шотландская волынка, украинская бандура, гусли, русские дудки, гудки, лиры бродячих музыкантов, харди-гарди, чонгури, мини-скрипки. Гости смогут не только увидеть старинные инструменты, но и попробовать сыграть на них.

Сергей Плотников создает старинные инструменты. Фото со страницы Сергея Плотникова.

Сергей Плотников создает старинные инструменты. Фото со страницы Сергея Плотникова.

В полдень в галерее Архиерейских палат состоится премьера анимационного фильма «Миллион алых роз», а в 12.30 пройдет лекция профессора музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, певицы, продюсера Ирины Бархатовой.

С 13.30 до 15 часов на площадке «У Никольской церкви» выступят гусляры — Андрей Андреев из Москвы, Лия Шумилина из Суздаля, ансамбль «Лествица» из Ставрополя.

Ансамбль Лествица. Фото со страницы ВСМЗ.

Ансамбль Лествица. Фото со страницы ВСМЗ.

В 15 часов гостей приглашают на мастер-класс по хороводам «Круги», который проведет певица Ирина Пыжьянова. В 16 часов на старинных инструментах сыграют Инна и Сергей Плотниковы, после чего пройдет «Гуслетерапия» с Татьяной Купреяновой.

На площадке «Мира Центр» в 16.30 пройдет «Совместное написание песен из коллективного бессознательного», которое проведет автор-исполнитель, сочинительница сказок из Томска Наталья Нелюбова.

Финальным аккордом юбилейного фестиваля станет концерт всех его участников.

Попасть на фестиваль можно, купив билет в Кремль. Его стоимость — 500 рублей, учащиеся и студенты с 14 лет — 400 рублей.

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