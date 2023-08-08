В Муроме жильцы подъезда в центре города больше месяца живут без газа

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Неожиданное продолжение получила история с плановым отключением газа в Муроме, которое в июне производили на три дня для ремонта крупной магистрали. После этих работ во всем городе «голубое топливо» дали, но оказалось, что повезло не всем.

Чтобы выжить

Ремонтные работы проводили специалисты «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», и специалисты тогда заверили, что муромляне даже не заметят отключения, так как топлива в трубе осталось очень много. И действительно, все вроде бы прошло успешно, однако месяц спустя к нам обратились жители дома №46 по улице Советская. Это девятиэтажка, стоящая в самом центре города.

- В нашем подъезде у целого стояка нет газа. Как отключили в конце июня, так и не дали, - развели руками жильцы первого подъезда и объяснили, что перекрыли четный стояк с трехкомнатными квартирами от первого до девятого этажа.

В число отключенных попали девять квартир, в которых живут уважаемые, благополучные люди, включая врачей и ветеранов МВД. На лето многие из них разъехались по дачам, но те, кто остался, вынуждены готовить еду у неравнодушных соседей.

Например, пенсионерка Любовь Михайловна с первого этажа теперь каждый день курсирует на лифте к соседям сверху, чтобы просто попить чаю.

- Делать нечего. Нам сказали, что газовики якобы не могут попасть в квартиру на верхних этажах, чтобы ее проверить, и отключили из-за этого весь стояк. Куда только мы не жаловались, но толку никакого, - развела руками женщина, держа в руках горячий чайник, кипятившийся у соседей с другого стояка.

Переехать Любови Михайловне и ее супругу некуда, так что приходится рассчитывать только на помощь друзей.

Кстати, сами жители дома предположили, что отключить «голубое топливо» могли в связи с долгом, который накопил тот самый хозяин квартиры, в которую никто не может попасть. При этом нерадивый мужчина никого к себе не пускает и на контакт ни с кем не идет.

Патовая ситуация

В отвечающей за снабжение «голубым топливом» компании «Газпром Газораспределение Владимир» рассказали, что на самом деле проблема возникла не из-за долгов.

Оказывается, после ремонтных работ 29 июня специалисты начали повторное подключение, но приборы зафиксировали падение давления при опрессовке во внутридомовой магистрали дома №46. Простыми словами, где-то происходит утечка, но найти источник оказалось проблематично: проверили всех, за исключением двух квартир, включая жилище того самого неплательщика.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Манометр может не держать давление, даже если кран открыт, и конфорки на плите выключены, так как при этом они могут незаметно подтравливать. Поэтому случается, что приходится отключать целый микрорайон и проверять буквально каждую квартиру. И пока наши сотрудники не проверят все, мы по закону не имеем право включать газ, - объяснил официальный представитель АО «Газпром Газораспределение Владимир» Владимир Ганенко.

К сожалению, в данном случае сложилась патовая ситуация — в первой квартире никто не живет, а хозяин второй действительно гостей не впускает. Сколько будет продолжаться такое состояние, сказать не может никто — газовики лишь развели руками.

Хождение по квартирам

В Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области, куда мы также обратились за комментарием, подтвердили, что о проблеме знают, и жалобы от жильцов дома ним поступали.

При этом в надзорном ведомстве отдельно отметили, что уведомления об отключении стояка в доме №46 по улице Советская города Муром от газовой службы не получали, что само по себе является нарушением. Также предельными сроками отключения газа в ГЖИ назвали четыре часа раз в месяц, но никак не наоборот. Кроме того, жилищные инспекторы заметили, что не усматривают активности со стороны самой ресуроснабжающей организации в решении проблемы.

- Доказательств принятия АО «Газпром Газораспределение Владимир» исчерпывающих мер, направленных на восстановление газоснабжения жилого дома в целях недопущения нарушения обязательных требований в части превышения допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению с 28 июня по настоящее время в инспекцию не предоставлено, - отметила заместитель начальника Инспекции Госжилнадзора Владимирской области Валентина Журавлева.

В ведомстве добавили, что перенаправили жалобы жильцов в муниципальную жилищную инспекцию администрации округа Муром, где они до сих пор находятся на рассмотрении, и пообещали еще раз напомнить коллегам о том, что пора ситуацию решать.

Днем 7 августа в газовой компании нам сообщили, что доступ в первую квартиру все же обеспечат в ближайшее время. Специалисты надеются, что найдут причину утечки именно там, и тогда все починят и газ включат. А вот если этого не случится, то к неплательщику с верхнего этажа придется наносить визит с представителями полиции, иного выхода из тупиковой ситуации нет. В «Газпроме» отметили, что этот случай почти беспрецедентный — обычно подобные ситуации решаются гораздо быстрее.

Увы, жильцам девятиэтажки остается лишь посочувствовать — ни о каких компенсациях для них речи не идет, а пока им так и придется ходить готовить еду к соседям.