На одного владимирца приходится 29,5 квадратных метра жилья

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В прошлом году в России ввели 102,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 11 процентов больше показателя предыдущего года. 43 процента от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов страны.

Эксперты отмечают, что в 2022 году больше строили индивидуальное жилье, что привело к увеличению его доли в общероссийском объеме до 55 процентов.

Для оценки темпов жилищного строительства эксперты РИА Новости составили рейтинг городов России по вводу жилья. Их сравнивали по количеству квадратных метров жилья, введенных в прошлом году, в перерасчете на одного жителя.

Лидером по этому показателю стал Краснодар, где на одного жителя приходится 2,47 квадратного метра введенного жилья. На втором месте — Новороссийск (1,97 квадратов). Замыкает тройку лидеров Сочи (1,77 квадратов).

Высокую строчку (11 место) занял Владимир. В 2022 году на одного жителя в областном центре возвели 1,05 квадратов. Если говорить о картине целиком, то показатель увеличился более чем в два раза — со 161,5 квадратных метров до 368,1 тысячи квадратов. Из них ввод жилья в многоквартирных домах составил 306,3 тысячи квадратных метров, в индивидуальных домах - 61,8 тысяч квадратов.

По словам главы города Дмитрия Наумова, для поддержки темпов жилищного строительства областной центр должен участвовать в профильных федеральных и региональных программах. По показателям прошлого года на одного жителя Владимира приходится 29,5 квадратных метров жилья. Эта площадь соответствует небольшой однушке. Правда, учитывая цены, не каждый может позволить купить квартиру самостоятельно, так что приходится брать ипотеку. Средний размер такого кредита вырос уже до 3 миллионов рублей, а срок ипотеки составляет 23 года.

Если посмотреть на географических соседей, то все они значительно ниже Владимира. Рязань находится на 36 месте, Кострома — на 37-м, Москва — на 64-м, а Нижний Новгород - на 68 месте, а Ярославль на 74-й строчке.

В конце рейтингового списка оказались три города, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья ввели в Мурманске, Комсомольске-на-Амуре и Магадане.