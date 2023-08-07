Регби, волейбол, хоккей, гимнастика: какие виды спорта планируют развивать во Владимирской области

ВК "Муром". Фото со страницы команды в ВКонтакте.

Каждый губернатор, который был у власти в регионе, выбирал свои виды спорта для развития. Светлане Орловой приглянулись городки, Владимир Сипягин сделал упор на развитие кёрлинга в Муроме. И, кстати, успешно. В городе на Оке проходит международный турнир по этому виду спорта, в прошлом году команда Владимирской области заняла в нем третье место. У нынешнего главы региона Александра Авдеева свои планы по развитию спорта.

Волейбол

Сначала выбрали пляжный волейбол. Глава Мурома Евгений Рычков предлагал построить центр пляжных видов спорта в городе на Оке, рядом с набережной, что не только повысит интерес к этим видам спорта в регионе, но и привлечет туристов. Идея может и хороша, но громкой реализации пока не получила.

Не забыли и про развитие обычного волейбола. В Муроме есть одноименная женская команда, которая показывает неплохие результаты. Сначала она завоевала право участвовать в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А». После этого команда-дебютант стала одним из финалистов чемпионата России по итогам предварительного этапа. Муромские волейболистки заняли достойное четвертое место и обеспечили себе выход в плей-офф. Сейчас успехи спортсменок руководство ставит в один ряд с достижением в хоккее и оказывает областную поддержку.

К слову, в спортивных школах Владимирской области работает 14 отделений по волейболу, в них занимается более 1000 человек.

Новые площадки для хоккеистов

Еще один вид спорта, который планируют поддерживать — это хоккей. Им занимаются почти 5 тысяч человек, в семи спортивных школах открыты отделения хоккея, их посещают более 880 человек. Если говорить о более серьезном уровне, то команда «Владимир» в Ночной хоккейной лиге стала золотым медалистом Второго дивизиона. Юные «Русичи» завоевали «серебро» на соревнованиях ЦФО в группе «Б» ЮХЛ.

Хоккейная команда "Русичи". Фото с сайта регионального Правительства.

Хоккейным командам необходима поддержка в организации поездок и экипировании, а также тренировочный лёд. Финансировать последний пункт для хоккеистов готовы и город Владимир, и область. Уже в конце сентября свои двери вновь откроет ледовый дворец «Полярис», где и будут тренироваться хоккеисты. Еще один «крытый лёд» будет открыт в ближайшие годы в Гусь-Хрустальном, крытая хоккейная площадка с искусственным льдом – во Владимире.

Региональный центр для спортивной гимнастики

Благодаря воспитанникам школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева о Владимирской области знают во всем мире. Однако и в этом прославленном учреждении есть проблемы. Например, финансовая поддержка тренеров — с московскими зарплатами очень трудно конкурировать. Плюс есть трудности с помещением.

Руководство области видит решение в передаче СШОР с муниципального уровня в ведение регионального Министерства физкультуры и спорта. Это позволило бы увеличить зарплаты тренеров и финансирование самой школы. Объём средств областного бюджета на содержание СШОР при этом составит 45,3 миллиона рублей ежегодно.

Кроме того, на базе школы планируется построить региональный центр по спортивной гимнастике, но для этого СШОР должна находиться в областной собственности – это федеральное требование.

За время своего существования, воспитанники школы завоевали 26 олимпийских наград, из которых 13 золотых. Также наши гимнасты многократно становились победителями и призёрами Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, Кубков Мира, Первенств и Чемпионатов Европы, Первенств и Чемпионатов России, Кубков России и других соревнований.

Феномен баскетбола

Невероятных успехов в областном центре добилась студенческая команда из ВлГУ по баскетболу «Владимирские львицы». Они не только вышли в суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого футбола, но и впервые будут выступать в Высшей лиге!

По словам губернатора, развитие баскетбола в области — это своего рода феномен. И этим грех не воспользоваться. О перспективах и дальнейшей работе в этом направлении говорили с президентом российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, который посетил областную столицу пару месяцев назад.

Владимирские львицы. Фото с сайта регионального Правительства.

В планах — создание в области профессиональной баскетбольной команды и появление региональной спортивной школы. Также обсуждается вопрос строительства центра уличного баскетбола, создание на базе ВУЗа кафедры «Теория и методика баскетбола», реконструкции тренировочной базы баскетбольных команд «Владимирские Львицы-ВлГУ» и «Владимирские Львы-ВлГУ».

Национальный центр регби в регионе

Пару дней назад стало известно, что в регионе хотят начать развивать регби. Сейчас им занимаются более 600 человек, открыто отделение по этому виду спорта в МАУ ДО ДЮЦ «Молодёжный», клубы «Владимирские львы» и «Торпедо Владимир» участвуют в соревнованиях Федеральной регбийной Лиги, юные спортсмены успешно выступают в детско-юношеских турнирах, проходящих под эгидой Федерации регби России.

Следующий шаг в развитии этого вида спорта – создание спортивной инфраструктуры для занятий, запуск программы «Школьная регбийная Лига», открытие отделений регби при спортивных школах.

Кроме того, есть инвестор, готовый вложиться в строительство национального центра регби именно в нашем регионе. Он будет востребован и как тренировочная база, и как площадка для проведения крупных всероссийских соревнований.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Владимирской области и Федерацией регби России, намечены первые шаги по разработке «дорожной карты» развития регби в регионе.