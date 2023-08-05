Владимирцам рассказали, как безопасно отдыхать на природе в жаркую погоду

. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

Из-за жары риски несчастных случаев на природе возрастают. В связи с этим главный инспектор ГИМС Владимирской области Александр Головашкин и заместитель начальника управления по надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Роман Сучков рассказали журналистам о новых ограничениях в регионе и о том, как нужно отдыхать безопасно. Угрозы для людей исходят от двух стихий – огня и воды.

Природные пожары

Из-за повышенной пожароопасности в области решили, что стоит снова ввести особый противопожарный режим. Действовать он будет с 5 по 13 августа. В это время запрещено разведение открытого огня. Сюда относится приготовление пищи на открытом огне (в мангалах), сжигание мусора и проведение огневых работ. Кроме того, владимирцам нужно скосить траву у своих домов.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Штрафы там серьезные: от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 60 тысяч для должностных лиц, от 60 до 80 тысяч для предпринимателей, от 400 до 800 тысяч для юридических лиц.

На вопрос, может ли повториться ситуация с природными пожарами в августе, как в прошлом году, Роман Сучков ответил, что всё будет зависеть от осадков. Но, по его словам, МЧС сделали всё необходимое для снижения риска пожаров — был введён противопожарный режим, в районах, где есть высокий риск распространения огня, ведется патрулирование оперативными группами, осуществляется выезд на термоточки (температурные аномалии, распознанные как вероятный пожар). Последние выявляются с помощью снимков от космических спутников.

Гибель людей на водных объектах

Что касается воды, то в жару естественно риски гибели на воде выше, так как люди активнее идут купаться.

Вообще, с начала 2023 года во Владимирской области на водоёмах погибло 20 человек, в том числе двое детей. Спасти удалось только 1 человека. При этом с начала купального сезона утонуло 14 человек (двое детей).

Как рассказывает Александр Головашкин, люди тонут из-за того, что купаются в запрещенных местах, купаются в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдают правила безопасности во время рыбалки. Дети же тонут из-за халатности взрослых и частого неумения плавать. Кстати, за оставленных без присмотра детей у водоёмов родителей штрафуют.

Сейчас на водных объектах 33 региона действует 43 пляжа. Кроме того, на территории области есть 40 мест несанкционированного массового отдыха, где купание запрещено, и 898 запрещённых для купания мест.

В период купального сезона и жаркой погоды количество патрульных групп увеличено и достигает 70-75 в сутки. Но нужно понимать, что сил МЧС все равно не хватает, чтобы выставлять патрули еще и в несанкционированных местах. Поэтому спасатели настоятельно просят купаться в положенных местах, соблюдать правила безопасности на отдыхе, и самое главное не оставлять детей без присмотра.