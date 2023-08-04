Во Владимире завершаются работы по благоустройству общественных пространств

Фото Ангелины Бортниковой.

В этом году во Владимире как никогда много объектов благоустройства приводится в порядок. Сразу три общественных пространства в областном центре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» начали ремонтировать летом. И большинство из них уже на финишной прямой. Или по конкурсу уже даже должны быть закончены. Речь идет о благоустройстве Кутузовского сквера на проспекте Ленина (в районе дома №53) и Гвардейского сквера в Юрьевце (в районе домов №№11,13 и 15), а также реновации площади Победы.

Мы проехались по всем трем точкам и посмотрели, на каком этапе там находятся работы, а также на какие недочеты стоило бы обратить внимание чиновникам.

Кутузовский сквер

Здесь работы по благоустройству ведутся силами ООО «Ковчег» (Москва). Стоимость работ по контракту составляет около 18 миллионов рублей.

В сквере уже сделали дорожки из бордюрного камня и тротуарной плитки, разбиты четыре новые клумбы, в которых уже высажены цветы. Появился в сквере и детский городок с качалкой-балансиром, канатным переходом, качелями, каруселью с рулем и додекаэдрами. В сквере заканчивается укладка плитки, монтируются светильники наружного освещения. Вскоре начнется установка лавочек и урн.

Столбы и лавочки - последнее, что осталось сделать в Кутузовском сквере.

3 августа плитка была уложена не до конца. Часть пространства всё еще остается недоделанной.

Плитка пока уложена не до конца.

Памятник герою России Роману Кутузову, в честь которого и назван сквер, ещё не поставили. Некоторые местные жители принесли на его будущее место гвоздики.

Гвоздики на месте будущего памятника.

Что касается детской площадки, то она уже готова и на ней активно играют дети. Мы узнали, что ребятам площадка очень нравится, но им хотелось бы чего-нибудь поинтереснее, например, большую горку.

Детская площадка.

А вот фонарные столбы уже установлены везде, правда, пока без фонарей. Кроме того, лавочки и урны всё ещё дожидаются своей очереди на установку.

Лавочки ждут своего часа.

Площадь Победы

На площади завершились работы I этапа реновации. На них было выделено около 13 миллионов рублей. В районе мемориала «Вечный огонь» демонтировали старую плитку и заменили ее на новую, также владимирский подрядчик ООО «Агуна» заменил бордюрный камень, обустроил газоны.

Но лишь на первый взгляд может показаться, что всё сделано до конца. Когда присмотришься внимательнее, то замечаешь, что в некоторых местах плитка у главного памятника отсутствует. Кроме того, сзади монумента также есть «пробелы» в плитках, причем большие. Справедливости ради, в мэрии Владимира о проблеме знают и заявили, что в ближайшее время силами управления городского ЖКХ участки мраморного покрытия мемориала должны привести в порядок.

Отвалившаяся плитка.

Еще отвалившаяся плитка.

И еще один пример отвалившейся плитки.

Также в местах, где подрядчик устанавливал новые бордюры, остались траншеи или ямы, на которые жалуются владимирцы.

Возле бордюров не доделано.

- Как только наступит осень, и начнутся дожди, здесь же всё затопит и будет грязно, придётся перепрыгивать постоянно через лужи на пешеходных переходах, - поделилась с нами одна из женщин, проходившая мимо Вечного огня.

Владимирцы боятся, что осенью в этих ямках будут глубокие лужи.

В остальном претензий к объекту нет ни у нас, ни у владимирцев.

Гвардейский сквер

Благоустройство «Гвардейского сквера», которым занимался подрядчик ООО «ВладАвтоДор» (Владимир), закончилось 1 августа. Стоимость работ составила 9,7 миллиона рублей.

Сквер должны были сделать еще в прошлом году, но в итоге, добрались руки у мэрии до него только сейчас. В сквере проложили асфальтовые дорожки и дорожки из тротуарной плитки, установили парковую мебель, урны и современные уличные светильники, детские качели. Последние штрихи вносили буквально пару дней назад, сделав газон и высадив кустарники.

Гвардейский сквер.

Местные жители уже проводят время в сквере на лавочках и качелях. По их словам, им очень нравится новая зона отдыха. Особенно хвалят освещение и то, что сквер будет огорожен от дороги живой изгородью. Деревья для этого уже посадили.

Лавочки и качели.

Деревья высадили, но до живой изгороди еще далеко.

И все-таки местные жители с нетерпением ждут появление другого, полноценного сквера на улице Всесвятской. Сейчас на его месте пустырь, а люди хотят видеть там пространство для семейного отдыха. В мэрии пообещали, что в следующем году в сквере поставят лавочки, сделают освещение и асфальтированные дорожки, установят детскую площадку и площадку для занятия спортом.

Фото Ангелины Бортниковой.