Туристические места Владимирской области могут стать лучшими в стране

Маршрут по Суворовским местам. Фото со страницы конкурса.

Журнал Russian Traveler запустил онлайн-голосование, посвященное главным туристическим возможностям России. Жителей страны просят определить все лучшее в мире путешествий: от отелей и круизов до национальных блюд и экологических маршрутов.

Голосование проходит по следующим номинациям: «Природный объект», «Экскурсионный маршрут», «Экомаршрут», «Российская авиакомпания», «Круиз», «Культурно-исторический объект», «Оздоровительный курорт», «Городской отель», «Загородный отель», «Национальное блюдо», «Народный промысел» и «Фестиваль/праздник».

Номинантов определяли сами регионы. Так, Владимирская область представила на конкурс сразу девять туристических объектов.

Что посмотреть

Усадьба Храповицкого. Фото ВСМЗ.

На звание лучшего культурно-исторического объекта претендует усадьба Храповицкого в Муромцево. Несмотря на свое полуразрушенное состояние, она продолжает оставаться точкой притяжения туристов. В этом году власти заявили, что начнут восстанавливать усадьбу поэтапно — благоустроят подход к ней, очистят и приведут в порядок берега пруда, вычистят деревья и поляны, восстановят музыкальный павильон. Затем в имении оборудуют каскадные бассейны, аллеи и дендрарий. Кроме того, в планах – возможность на время законсервировать главный усадебный дом с привлечением средств и технологий Минкульта. Также в номинации присутствуют: Музей-усадьба имени Чайковского в Удмуртии, музей-заповедник «Малые корелы» в Архангельской области и «Заповедные кварталы» в Нижнем Новгороде.

Лучшим природным объектом региона стали Дюкинкие карьеры. В палеозойскую эру они были морским дном, затем спрессованные ракушки и окаменевший ил образовали доломиты, которые активно добывали в 20 веке. Здесь туристы могут исследовать разнообразные скальные маршруты, есть выходы хорошо сохранившегося ракушечника, можно поизучать древних моллюсков. А со смотровой площадки открывается шикарная панорама на владимирские горы. Также в номинации присутствуют: гора Байгурезь в Удмуртии, «Куршская коса» Калининградской области, Кенозерский национальный парк в Архангельской области.

Дюкинские карьеры. Фото с сайта конкурса.

В номинации «Народные художественные промыслы» представлены «Владимиро-Суздальские узоры». Мастера стараются показать красоту натуральной текстуры дерева, выполняя роспись на фоне оставленных неокрашенными фрагментов дерева. Используется уникальная техника тампонирования, позволяющая на фоне наложенного рисунка раскрыть объем. Это оригинальная роспись на основе «тычка» и «оживки» с включением в композицию цветного орнамента. Также в номинации присутствуют: «Абашевская керамика» из Пензенской области, «Ковровская мозаика» из Калининградской области, «Казаковская филигрань» из Нижегородской области и возрождение Федоровского гончарного промысла в Тамбовской области.

Где остановиться

В номинации «Лучший городской отель» представлен дизайнерский отель «Муром», расположенный в историческом центре города. В отеле 38 номеров трех категорий, есть авторское кафе с собственной кондитерской, а также камерная гостиная, где можно поработать за компьютером, посмотреть фильм или просто отдохнуть с книгой. Также в номинации присутствуют: вилла «Тоскана» из Калининграда, Pomido’r из Новороссийска и Kulibin Parkhotel & SPA из Нижнего Новгорода.

Лучшим загородным отелем в стране может стать Усадьба Джона Кописки «Богдарня» в Петушинском районе. Приезжая сюда, гости становятся частью сельской жизни. Хозяева воссоздали настоящую русскую усадьбу с антикварной мебелью, авторскими холстами на стенах, кратерным садом, конюшней, постоялым двором и сенокосом. Также в номинации присутствуют: AZIMUT Парк Отель Тула, Lavicon из Туапсе и «Бобровская долина» из Ижевска.

Что попробовать

. Фото: Архив "КП"

На конкурс в качестве национального продукта Владимирская область предложила «Покровский пряник». Идея возрождения пряничного производства принадлежит Виктору Вахлину. Все началось в 1998 году, когда из дерева были вырезаны первые формы петушка и самовара. Соединив несколько рецептов пряников, мастера получили уникальную рецептуру. Основными конкурентами за вкус в конкурсе являются: коломенский калач из Московской области, строганина из пеламиды в Калининградской области, перепечи из Удмуртии.

Как провести время

День семьи любви и верности. Фото: Виктория СУХОВА

В номинации «Фестиваль/праздник» попал День семьи, любви и верности. Ежегодно празднование проводится в Муроме, на родине благоверных Петра и Февронии. Его символом является ромашка. В 2022 году получил статус Всероссийского. Также в номинации присутствуют: фестиваль «Солянка» в Челябинской области, День молодежи в Нижнем Новогороде-2023, Международный фестиваль классической музыки «Кантата».

В качестве экомаршрута предложили маршрут «Тропою могучего зубра». За три часа гости узнают о заказнике и его обитателях, увидят европейских зубров в естественной среде обитания, понаблюдают за животными на подкормочной площадке и, конечно, сделают незабываемые фотографии. В конкурентах: «Дорога в Лавру» в Московской области, «Танцующий лес» в Калининградской области, «Семь вершин степного Урала» в Оренбургской области.

. Фото: Александр УТКИН

И, наконец, экскурсионным туристическим маршрутом региона стал «По Суворовским местам». Это однодневное путешествие по историческим локациям - храмам, музеям, селам, тесно связанных с именем великого полководца Александра Суворова. Также в номинации присутствуют: экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай-45Р» в Нижегородской области, маршрут «Жемчужина Кавказа», маршрут «Коломна-Зарайск: древние Кремли и гастрономические радости» в Московской области.

КОНКРЕТНО

Голосование продлится до 31 октября, а значит у Владимирской области есть шансы вырвать победу у соперников. Для этого необходимо проголосовать на сайте проекта.