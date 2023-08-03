Во Владимирской области изменили критерии для инвесторов и продлили их поддержку

Фото ЗС.

Июльское заседание Законодательного Собрания было посвящено не только проблеме кадровой политики губернатора или подаркам роженицам, но и теме поддержки инвесторов, которые приходят на владимирскую землю. В рамках заседания депутаты приняли пакет законопроектов, связанных с инвестиционной политикой.

Продлили льготы на год

Там депутаты приняли два закона, связанных с продлением льгот для инвесторов.

Первый родился из федеральных возможностей. Делом в том, что с 2002 года в областном законодательстве официально появилось понятие «государственная поддержка инвестиционной деятельности». Был принят документ, прописывающий, при каких условиях и каким инвесторам положена помощь от государства. Тот же закон поделил инвесторов на 5 категорий – в зависимости от направления деятельности и объема капитальных вложений. Параметры достаточно обширны: например, инвестпроекты 1 категории (те, которые направлены на создание производств), внесшие от 50 до 200 млн рублей включительно, получают государственную поддержку на 3 года, свыше 200 – на четыре. И так далее. Поддержка заключается в налоговых льготах – на прибыль организаций и на имущество.

В зависимости от категории процентная ставка налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, находится в диапазоне между 13,5 и 17%. Действие именно этой формы поддержки депутаты продлили еще на год, до 1 января 2025 года.

- Тут мы зависимы от федерального центра – именно федеральные законодатели дают право регионам продлевать действие льготы на прибыль. Такое право – продлить ее на год – предоставляется нам уже второй раз. И каждый раз депутаты Законодательного Собрания этим правом пользовались. Сейчас сложное время для экономики, мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходил инвестор – это новые рабочие места, налоговые поступления, развитие инфраструктуры. А налоговые послабления – прекрасный инструмент привлечения инвестиций, – пояснил заместитель председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Игорь Лашманов.

Фото ЗС.

Расчеты говорят о том, что льгота обойдется бюджету в 160 млн рублей. Но эти потери окупятся, так как в 2021 году предприятия, получившие преференцию, принесли области около 1 млрд рублей налогами.

Второй закон уже более локальный. Для резидентов территории опережающего развития «Камешково» на 2 года увеличен срок, в течение которого они не будут платить налог на имущество. Таким образом, депутаты пытаются спасти этот проект, пока приносящий региону лишь проблемы. За много лет, что он реализуется, там зарегистрирован лишь один инвестор. А над областью висит вариант с необходимостью вернуть федеральные средства (600 миллионов рублей!).

Упростить инвесторам жизнь

Тем временем, был на заседании принят закон, разработанный прокуратурой Владимирской области. Суть его заключалась в том, чтобы упростить инвесторам возможность получения льгот. Так как, по мнению прокуратуры, сейчас все преимущества региона нивелируются высокой стоимостью арендной платы за земельные участки по сравнению с другими регионами ЦФО, ограничениями по количеству созданных рабочих мест и другими факторами.

В пример, прокуратура привела пример наших соседей. В Ивановской, Костромской и Рязанской областях нет требований по количеству рабочих мест, которые необходимо создать, а в Белгородской и Тверской областях эти показатели меньше. Меньше там и объем налогов, идущих в бюджет от инвестиционных проектов.

Прокуратура предложила депутатам скорректировать критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых предоставляют в аренду без проведения торгов земельных участков — из государственной и муниципальной собственности, и тех, на которые собственность не разграничена.

В частности, надзорное ведомство предложило снизить требуемое количество созданных рабочих мест с 50 до 20 для реализации инвестиционного проекта в одном из приоритетных направлений и до 10 для реализации проекта по созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков и технопарков. Также предложено было уменьшить объем ежегодных поступлений налогов и сборов в областной бюджет с 10 до 5 миллионов рублей после выхода на проектную мощность, а также объем инвестиций в форме капитальных вложений с 500 до 100 миллионов рублей.

Депутаты согласились с предложениями прокуратуры и приняли закон в двух чтениях.