Владимирцев начнут знакомить с предприятиями региона уже со школы

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» провело первый грантовый конкурс, по итогам которого выбрали 759 победителей из 81 региона. На все проекты выделят 2 миллиарда рублей.

От Владимирской области было подано 34 заявки в шести номинациях: культура и искусство «Создавай и вдохновляй!», образование и знания «Учись и познавай!», патриотизм и историческая память «Служи Отечеству!», наука и технологии «Дерзай и открывай!», дипломатия и международные отношения «Умей дружить!», труд, профессия и свое дело «Найди призвание!».

В итоге 10 инициатив стали победителями конкурса, и регион получит на их реализацию 18,6 миллиона рублей.

КВН идет в народ

Почти 4,5 миллиона рублей получит проект по развитию подросткового движения КВН во Владимире, Коврове и Муроме.

В 64 учебных заведениях пройдут викторины в формате игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», сеансы одновременной игры по шахматам, встречи «Что такое КВН?» и конкурс «Разминка КВН».

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Одноразовыми» мероприятиями дело не ограничится. Учебные заведения получат по 2 игровых модуля по игре «Ворошиловский стрелок», по 10 наборов шахматных фигур и досок для создания условий для занятий этим видом спорта, также выявят около 150 находчивых ребят, из которых сформируют 15 подростковых команд КВН. Завершится проект проведением в каждом из трех городов фестиваля с участие подготовленных команд.

«Нравственный иммунитет» в Селивановском районе

В Селивановском районе несколько лет работает центр «Продленка со смыслом». В этом году он получит 760 тысяч рублей на проект «Нравственный иммунитет». Педагоги центра выявили у детей большие пробелы в области знаний истории родного края. Поэтому планируется реализовать образовательно-краеведческую программу «Я здесь живу». Ребята смогут узнать о знаменательных событиях области и района, изучить историю и культуру малой родины. Кроме того, планируются экскурсии в Москву, Нижний Новгород, Мстеру и Владимир. Проект предполагает адресную работу с детьми, в том числе и с учениками, имеющими отставание по школьной программе.

Креативное пространство для Костерево

792 тысячи рублей выделят для создания молодежного пространства ТОК (Творческое Объединение Костерево). Оно появится на базе городского культурно-досугового центра. Презентации и деловые игры будут вести кураторы по направлениям: «Школа блогеров», «Изостудия «ART», «Видео-Art», «Фотостудия ЗАКАДРОМ». Также предусмотрена зона коворкинга с бесплатным доступом в интернет. Итогом проекта станет проведение конкурсов, выставок, фестиваля, поощрение лучших подростков.

Патриотическая площадка с монументом

На территории школы №10 города Струнино оборудуют площадку для проведения патриотических мероприятий. На это выделят 1 миллион 760 тысяч рублей. На площадке планируется сооружение монументальной композиции, воплощающей идею преемственности поколений защитников Родины.

Монументальная композиция состоит из трех гранитных плит. В центре - сцены Великой Отечественной войны и изображения воинов-участников СВО. На левой плите изображен маленький мальчик, приветствующий защитников Отечества. Он символизирует преемственность поколений, готовых во все времена встать на защиту России.

Разработкой макета монумента и благоустройства площадки занимаются педагоги и учащиеся школы.

Слет юных ученых

«Патриарший сад» получит 490 тысяч рублей на проект «Слет юных ученых». Его участниками станут 120 владимирских школьников 13-17 лет. Ведущие специалисты города и области проведут тематические мастер-классы по различным направлениям: экологический мониторинг, современные агротехнологии, научные исследования в области лесного дела, методы изучения особо охраняемых природных территорий, организация ботанических и зоологических исследований.

Для знакомства с профессиями естественнонаучного цикла предусмотрено посещение школьниками предприятий региона.

Знакомство с национальностями

Новопоселковская школа имени И.В. Першутова больше 20 лет проводит фестиваль национальных культур «Калейдоскоп дружбы» и готова поделиться своим опытом с другими городами области. На проведение фестиваля предусмотрено 356 тысяч рублей.

Он пройдет в два этапа. Во время дистанционного этапа каждая команда-участница должна приготовить краткий видеоролик с приветственными словами на национальном языке, а также презентовать один из национальных символов. За лучшие ролики проголосуют пользователи социальных сетей. Также необходимо подготовить фотопортрет на тему «Национальности в лицах». Лучший фотопортрет будет выбран путем голосования в день проведения очного этапа фестиваля-конкурса. Второй этап – непосредственно проведение фестиваля. Каждая команда продемонстрирует национальный костюм с описанием особенностей, подготовит творческий номер на национальном языке, продемонстрирует и презентует национальное блюдо.

Для всех участников фестиваля в Новосельском доме культуры будут организованы мастер классы по лепке из глины.

Проблемы школьной среды и их решение

Владимирская школа №37 совместно с детским технопарком «Кванториум-33» подготовили проект «Сделаем нашу школу лучше!», на который выделили 110 тысяч рублей. Среди учеников проведут анкетирование для того, чтобы выявить, какие проблемы школьной среды их беспокоят, и что они хотели бы улучшить. После этого учащиеся 8-10 классов разделятся на команды и будут защищать проекты по самым острым проблемам. Победителем станет команда, набравшая больше всего баллов по итогам защиты проектов. Также пройдет игра-викторина со зрителями по теме фундаментальных и естественных наук.

Профориентация с помощью иммерсивного обучения

2 миллиона 635 тысяч рублей получит проект «Вперед к будущей профессии», который направлен на профориентацию школьников из Мурома, используя иммерсивное обучение. Сначала с учащимися проведут тестирование на образовательной платформе «Фоксфорд», после чего они узнают, какие специальности подходят им из «Атласа новых профессий» и результаты самооценки. На втором этапе школьники будут участвовать в профориентационных уроках «Разговоры о будущем», на которых в интерактивной форме познакомятся с отраслями экономики. На практикуме учащиеся познакомятся с профессиями с помощью погружения в виртуальный мир.

Мультфильмы и экскурсии на производство

Еще один проект, направленный на профориентацию - «Учись 33», будут реализовывать во Владимире. Участие в нем примут 42165 школьников начальных классов, 15000 родителей, более 500 студентов колледжей, ученики школы креативных индустрий, эксперты, учителя, педагоги, наставники, представители волонтерских организаций. На реализацию проекта выделят 6,5 миллиона рублей.

Участников ждут экскурсии на известные предприятия Владимирской области, просмотр мультфильмов на уроках профориентации, викторина в чат-боте «Вовочка», конкурс рисунков «Предприятие Владимирской области, на котором я хотел бы работать, через 20 лет». Победитель конкурса получит графический планшет, занявший второе место — мерчендайз. Школы-победители муниципальных этапов получают супер-приз — мульти-студию.

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знакомство с футболом

И, наконец, последний проект представила школа №4, она выиграла грант в 710 тысяч рублей на проведение городского фестиваля по футболу для детей и молодежи «Золотой мяч». Цель проекта — познакомить ребят от 6 до 18 лет с футболом, посоревноваться в этом виде спорта и зародить интерес к самой популярной игре в мире. Победители соревнования получат сувениры и атрибутику.