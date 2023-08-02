Собака в тельняшке и песни под гитару: представители ВДВ возложили цветы к мемориалу «Скорбящие ангелы»

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Тельняшки, голубые береты, гвоздики в руках и слёзы на глазах — вот, что вы могли увидеть, если бы утром 2 августа оказались у мемориала «Скорбящие ангелы», что располагается на Октябрьском проспекте. Здесь собрались все причастные к дню ВДВ — десантники, ветераны боевых действий, их жены, дети. Была даже собака. Причем в тельняшке соответствующих цветов.

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Началось мероприятие с Гимна Российской Федерации, а потом к микрофонам вышел председатель областного Заксобрания Владимир Киселёв. Он поздравил десантников с праздником, а также исполнил свои авторские песни под гитару.

- Всегда наши парни, наши воины, во все времена, с оружием в руках защищали свободу и независимость нашей родины. Сейчас тоже непростые времена. И сегодня на Украине наши парни, наши братья, воины, в том числе и десантники, защищают свободу и независимость нашей родины. Я глубоко убежден, что если поступит приказ, то любой из нас с вами, невзирая на возраст, на состояние здоровья, возьмет в руки оружие и пойдет защищать нашу страну. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, удачи, всего самого-самого доброго! Слава ВДВ! - сказал Владимир Киселёв.

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После этого председатель Законодательного собрания исполнил две свои авторские песни под гитару. «И пусть за границей дрожит оккупант, на сцену выходит советский десант», «Идут десантники, крылатая пехота, их ждет мужская, очень важная работа» - именно эти строки звучали в его песнях.

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Но не только звучали песни под гитару. Также ветеранов боевых действий и отличившихся десантников отметили почётными грамотами, медалями за боевые действия в СВО. Некоторым вручили удостоверения общественной организации «Боевое братство».

Отметил вклад ВДВ в славную историю России и Сергей Литвинкин, глава администрации Ленинского района.

- За время своего существования ВДВ провели множество операций, боёв, специальных операций и вписали яркие страницы в историю российской армии. Как отмечалось, именно сейчас воины-десантники участвуют в зоне СВО. Конечно, мы желаем им скорейшего возвращения домой, - рассказал Сергей Литвинкин.

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А вот руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Никитина уверена, что ВДВ являются самыми работоспособными войсками вооружённых сил РФ, а служить в «крылатой пехоте» - это огромная честь.

- Мужество, героизм, профессионализм — вот ваши основные черты! Хочу поздравить от фонда «Защитники Отечества» всех воинов-десантников и ветеранов боевых действий с этим прекрасным праздником, мы вас любим и ждём! - сказала она.

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Вообще фонд «Защитники Отечества» занимается поддержкой ветеранов боевых действий, демобилизованных участников СВО и семей погибших.

- На сегодняший день наши основные задачи — психологическое и реабилитационное содействие тем, кто вернулся из зоны проведения СВО, обучение и переобучение наших защитников. Мы работаем два месяца и уже оказали помощь большому количеству людей. Большинство — участники СВО, те, кто демобилизовался, а также это семьи погибших, они — наша особая категория, к которой должен быть особый подход, эмпатия, - рассказала Светлана Никитина.

В конце мероприятия традиционно прошла минута молчания. Некоторые десантники стояли со слезами на глазах. После этого все присутствующие возложили к мемориалу «Скорбящие ангелы» цветы.

Но даже после завершения мероприятия многие остались у памятника — пообщаться с друзьями по службе и почтить память погибших.

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Фотографии Ангелины Бортниковой.