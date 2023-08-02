Владимирских школьников хотят научить любить физику

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Во Владимирской области подвели итоги проведения государственной итоговой аттестации. В этом году ОГЭ сдавали 13 509 девятиклассников, а ЕГЭ — 5311 выпускников. Экзаменационная кампания в целом прошла четко и без сбоев.

- У кампании этого года есть особенности. В частности, продолжена трансформация моделей ЕГЭ по включению заданий, требующих демонстрации навыков анализа информации, умений рассуждать и аргументировать свою точку зрения, использовать знания для решения практических задач. Кроме того, организовано проведение ГИА для выпускников, прибывших из новых регионов страны, с территории Украины. Экзамены сдавали 22 человека в 9 классах и 6 человек – в 11 классах, – сообщил вице-губернатор Владимир Куимов.

Владимирская область может похвастаться тем, что по шести предметам — русскому языку, математике, обществознанию, биологии, истории и химии, средний балл ЕГЭ выше общероссийского.

Самые высокие баллы ребята набирали по русскому языку, химии, английскому языку, обществознанию и истории. В этом году 100 баллов по русскому языку получили 47 выпускников – на 7 больше, чем в прошлом году. Два участника ЕГЭ набрали по 200 баллов – это ученики школы №1 Покрова и школы №4 Собинки.

Также сократилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог по русскому языку, физике, информатике и ИКТ, географии и литературе. Доля таких выпускников составила 5,3 процента, что на 8 процентов меньше уровня прошлого года.

В этом году самым популярным среди предметов ЕГЭ и ОГЭ осталось обществознание. И все же экзаменационные тренды несколько изменились. Биологию со второго на третье место сместила информатика и ИКТ. На четвертом месте – история. В топ-5 популярных предметов на выбор вернулась химия. Возможно, это связано с грядущим открытием во Владимире медицинского вуза. Наименее востребованными предметами остаются география, литература и немецкий язык.

Губернатора Александра Авдеева обеспокоило, что физика как предмет ЕГЭ по выбору опустилась в рейтинге популярности с 4 на 7 место.

- Нужно корректировать эту тенденцию, чтобы не упустить подготовку технических, инженерных кадров. В том числе педагогов этой направленности. Надо заинтересовывать этим предметом наших школьников уже с начального звена. Давайте вспомним традиции кружковой работы! Это может быть «Занимательная физика», другие игровые, доступные форматы дополнительного образования плюсом к уже существующим «Точкам роста» и «Кванториумам». Нужно изучить ситуацию в школах, посмотреть, где усилить оснащение и лабораторную базу, мотивировать учителей. Прошу отдельно проработать эту тему, а возможные решения включить в «дорожную карту» подготовки и привлечения педагогов, – поставил задачу Александр Авдеев блоку социального развития Правительства области.

Интересно, как сами школьники отнесутся к такой инициативе. При всех приложенных усилиях гуманитарии вряд ли полюбят физику и уже тем более не станут выбирать ее в качестве предмета для сдачи ЕГЭ.