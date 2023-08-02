7 дней, 15 спектаклей: во Владимире пройдет фестиваль «Золотое колечко»

Спектакль "Петр I — жизнь и деяние". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

В первый месяц осени во Владимире вновь пройдет Межрегиональный фестиваль «Золотое колечко». В областную столицу приеду театры из Брянска, Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Волгограда, Башкирии, Дзержинска, Оренбурга, Могилева, Кирова, Чувашии и других городов и регионов.

За неделю владимирцы смогут увидеть 15 спектаклей, причем они рассчитаны не только для юных зрителей, но и для их родителей. И, несмотря на то, что до начала фестиваля больше месяца, билеты уже стремительно раскупают. К началу сентября их уже точно не останется, так что следует поторопиться. А чтобы легче было выбирать, представляем вам афишу спектаклей.

Кулинарное шоу для самых маленьких

16 сентября в 16.30 и 18.30 Башкирский государственный театр кукол покажет спектакль «Терем-теремок» (0+). Герои сказки – Мышка, Лягушка, Заяц, Волк, Лиса и Медведь – расскажут зрителям, что жить рядом можно дружно и весело, в гармонии и согласии. Ведь только общими усилиями можно построить дом, в котором каждому найдётся место. Цена билета — 380 рублей.

16 сентября в 18 часов на сцену выйдет театр кукол «В гостях у Кузи». Он представит ярмарочное балаганное представление «Петрушка» (0+). Спектакль играется классическими деревянными куклами-перчатками в ширме с использованием пищика(голос Петрушки), исполненным в старинной технике уличных кукольных представлений. Всеми персонажами в ширме управляет и озвучивает один артист Петрушечник. Ему подыгрывает на музыкальных инструментах, общается с куклами и балагурит со зрителями артист-Музыкант. Цена билета — 380 рублей.

Спектакль "Колобок". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

17 сентября в 10 часов театр кукол «Чемоданчик» устроит спектакль-кулинарное шоу «Колобок» (0+). Артисты дадут возможность насладиться процессом создания колобка, воздействуя на все органы чувств, поразмышлять о предназначении. В конце шоу юные зрители смогут полакомиться колобком. Цена билета — 380 рублей.

Приключения и смешные истории

16 сентября в 10 часов Набережночелнинский театр кукол покажет спектакль «Дюймовочка» (6+). Яркие, красочные декорации, изящные кукольные персонажи, живое пение артистов помогут зрителям проникнуться романтикой и трогательными приключениями маленькой девочки. Дюймовочка попадет в дом Жабы, скоротает зиму в норе алчной Мыши, столкнется с эгоистичными Жуками. Тем не менее, на этом нелегком пути Дюймовочке встретятся верные друзья, которые и помогут ей обрести счастье. Цена билета — 380 рублей.

Спектакль "Том Сойер". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

16 сентября в 10 и 12 часов Волгоградский областной театр кукол представит постановку «Том Сойер» (6+). Яркий и смешной спектакль рассказывает о приключениях неразлучных Тома и Гека с их чувством свободы и правды. Современная постановка учит детей нести ответственность за свои поступки, быть честными и смелыми, а взрослые получат прекрасную возможность окунуться в детство. Цена билета — 380 рублей.

17 сентября в 10 и 12 часов артисты Дзержинского театра кукол привезут спектакль «Волшебное кольцо» (6+). Певучий, музыкальный язык сказки делает поучительную историю занимательной и притягательной не только для детей, но и взрослых зрителей. А неожиданные повороты сюжета, обаятельные герои, яркие национальные костюмы, элементы устного и музыкального фольклора не позволят отвести глаза от сцены. Цена билета — 380 рублей.

19 сентября в 19 часов и 20 сентября в 10 часов Могилевский областной театр кукол покажет снежную историю с чудесами «Про Емелю и Щуку-волшебницу». В основу спектакля положена удивительная история про Емелю, щуку и царевну Несмеяну. На первый взгляд, наш главный герой – обычный лентяй. Но так ли все просто? Веселый и обаятельный Емеля обязательно удивит всех своей смекалкой и оптимизмом! Цена билета — 270 рублей.

Спектакль "Мишкина каша". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

21 сентября в 10 и 12 часов Чувашский государственный театр кукол представит спектакль по рассказам Носова «Мишкина каша». Рассказы «Фантазеры», «Живая шляпа», «Автомобиль», «Телефон» и «Дружок» связаны в один сюжет. В центре внимания спектакля - два брата, Мишка и Стас, их проделки и забавные приключения в городе, на даче, в поезде и даже дома. Цена билета — 270 рублей.

Классика для подростков и взрослых

15 сентября в 15 и 18 часов Брянский областной театр кукол представит спектакль по одноимённой драме в стихах Александра Пушкина «Русалка» (12+). История любви прекрасной дочери мельника к князю, который оставил её ради выгодной женитьбы. Захватывающая история о человеческих страстях и проступках. Цена билета — 270 рублей.

15 сентября в 15 часов Нижнетагильский театр кукол покажет спектакль-эксперимент по мотивам одной из самых загадочных поэм Михаила Лермонтова «Демон» (16+). Выразительные голоса рассказчика и персонажей, кавказское многоголосье, дождь, шелест листьев и другие тактильные шумы зрители услышат в наушниках. Актёры и куклы не произнесут ни слова. Эмоциональный фон спектакля создают световые и визуальные эффекты, актёрская пластика. Центром сцены станет большой ткацкий станок, Демон и Ангел актёры играют живым планом, а вот персонаж Тамары представлен несколькими куклами. Цена билета — 430 рублей.

17 сентября в 10 часов и 18 сентября в 10 часов Краснотурьинский театр кукол покажет спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (16+). Феерическая комедия с элементами русского фольклора, искрометным юмором, яркой образной речью, социально-философским смыслом. Характерные узнаваемые русские персонажи, остроумные мизансцены не оставят никого равнодушным. Цена билета — 430 рублей.

Спектакль "Зойкина квартира". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

18 сентября в 19 часов и 19 сентября в 10 часов Оренбургский государственный театр кукол представит спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Сценическая версия Вадима Смирнова – это история о побеге человека из реальности в мечту, нравственном выборе, перед которым оказываются герои Булгакова. Цена билета — 430 рублей.

19 сентября в 10 часов артисты Озерского театра кукол «Золотой петушок» представят на суд зрителей спектакль «Петр I — жизнь и деяние» (12+). Стал ли спасителем и реформатором для страны император Петр Первый? Что важного было создано в России при его правлении? Поразмышлять над этими вопросам предлагается зрителям вместе с очаровательными, необычными фрейлинами двора Петрова. Зрителей ждет классическая музыка, пластические решения, сочетание игры вживую и кукол, ожившие картины старых мастеров, роскошные парики и платья с кринолином. Цена билета — 270 рублей.

Спектакль "Стивен Хокинг". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

20 сентября в 16 и 18 часов Кировский театр кукол имени Афанасьева привезет спектакль «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» (12+). Спектакль поставлен по автобиографическим книгам английского космолога и астрофизика Стивена Хокинга. Постановка о внутреннем космосе, о целом «мире в ореховой скорлупе» в душе великого физика-теоретика существенно расширяет наши представления о возможном и невозможном в человеке.

20 сентября в 14 часов театр «Карабаска» покажет спектакль «Бесприданница. Островский» (16+). Он создан в жанре детектива. Главные герои – драматург Александр Островский и мать Ларисы Харита Огудалова. Все уже случилось, и Огудалова пытается разобраться: почему же это произошло с ее дочерью. Сложность и уникальность спектакля в том, что все роли играют два актера. Кроме этого, интересна необычная форма спектакля: Островский и театр кукол, театр предмета, театр трансформации. Подача текста планируется в формате "Story telling". Цена билета — 430 рублей.