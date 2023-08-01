За 9 месяцев в детской поликлинике на Студеной реабилитацию прошли 900 пациентов

Фото Минздрава Владимирской области.

Еще несколько лет назад в детской поликлинике на Студеной горе бесплатно можно было только сделать массаж, пройти физиолечение и ЛФК. Однако в октябре прошлого года там открыли первый в регионе кабинет медицинской реабилитации. Для этого закупили 61 единицу оборудования на более чем три миллиона рублей.

- Перед нами была поставлена задача организовать на базе своего отделения восстановительной медицины кабинет реабилитации. В условиях стационара реабилитироваться нашим маленьким пациентам сложно. Как правило, у мамы несколько детей. Необходимо быть с одним в больнице, с другим – дома. И поэтому та реабилитация, которая сегодня открывается во многих учреждениях при поликлиниках, она, конечно, значима, - считает главный врач детской городской поликлиники №1 Татьяна Максимова.

Фото Минздрава Владимирской области.

Полугодовой курс обучения прошел специалист по реабилитации. Сейчас дополнительно проходят обучение две медицинские сестры реабилитационного кабинета.

- Я прошла обучение в Нижегородском Приволжском исследовательском медицинском университете в отделении физической реабилитационной медицины. Сейчас я непосредственно участвую в назначении индивидуальной программы реабилитации. Наша цель - выявить функциональные проблемы, которые беспокоят ребенка, и назначить процедуры, направленные на коррекцию этих проблем, чтобы он мог жить и чувствовать себя комфортно, - говорит врач-реабилитолог Оксана Галат.

Восстановительное лечение в кабинете реабилитации проходят дети с заболеваниями неврологического, эндокринологического, офтальмологического, ортопедического профиля и различными соматическими заболеваниями. Особенно детям нравится играть в соляной пещере. Ее прописывают пациентам, которые часто болеют вирусными заболеваниями.

- Детям очень нравится ходить на эти процедуры. Они с удовольствием бегут в соляную пещеру, на ЛФК. Коллектив замечательный, я им очень благодарна за детей, за отношение к ним, - делится впечатлениями бабушка юных пациентов Оксана Анатольевна.

Одновременно на реабилитации могут находиться до 50-60 детей. За девять месяцев этого года помощь и лечение получили 900 детей.

Фото Минздрава Владимирской области.

- Родители с большим желанием хотят получить направление для прохождения реабилитации. Пройдя лечение, они просятся на повторный курс. Мы включаем их в план периодической реабилитации. Сейчас нам звонят из лечебных учреждений районов области, проявляя интерес к проведению медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Я думаю, мы будем развиваться. В планах – сделать реабилитацию на дому в следующем году. И я думаю, это у нас получится, - подчеркнула Татьяна Максимова.

Направить на консультацию к врачу-реабилитологу может любой узкий специалист или участковый педиатр. Врач-реабилитолог решит вопрос о необходимости проведения восстановительного лечения и составит индивидуальный план реабилитации.

Подробную информацию можно получить в самой поликлинике по телефону: 32-07-39.