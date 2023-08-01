В лес не ходить: предприятие Радужного проведет серию испытаний вооружений

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 июля на сайте администрации Асерховского сельского поселения Собинского района появилась информация об испытаниях вооружения и военной техники. Жителей достаточно большой территории просили воздержаться от посещения полигона ФКУ «ГЛП Радуга» в период с 10 августа и до конца 2023 года, так как предприятие будет проводить испытания вооружения и военной техники с использованием сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения.

«В целях предотвращения несчастных случаев и причинения вреда здоровью, запрещается нахождение на территории полигона!» было указано в сообщении. И именно эта фраза вызвала ряд вопросов у жителей Асерхово и еще ряда поселков и деревень. Они обратились к нам в редакцию с вопросами.

- Мы поискали на других администрациях эту информацию, и ничего не нашли. Уж не фейк ли это?! Вдруг сайт взломали. А то сейчас всякое может быть, - поделились с нами тревогой люди. – Уж больно длительный период учений. А территория полигона большая и не огороженная.

Территория полигона действительно большая. Она охватывает участок от ЗАТО город Радужный и тянется длинной полосой на юг области (около 22 километров), заканчиваясь неподалеку от поселка Иванищи, что находится уже в Гусь-Хрустальном районе.

На схеме видно, где пройдут испытания.

Мы обратились в администрацию Асерховского сельского поселения с просьбой пояснить, действительно ли планируются испытания.

- Да, информация, размещенная у нас на сайте верная, - рассказала Светлана Захарова, глава администрации поселения. – Лазерный центр обратился к нам с официальным письмом с просьбой донести до населения сведения об испытаниях. Полигон у нас давно уже здесь существует. Территория его проходит в основном по лесам и болтам, и она не огорожена. Поэтому и оповещаем людей.

Также подтвердили информацию об испытаниях и в ФКУ «ГЛП Радуга». Официальный представитель предприятия Сергей Рудько рассказал, что это не первое испытание предприятия на данном полигоне. Просто его не закрывают для местного населения, понимая тщетность этих попыток.

- Понимаете, вокруг полигона, на всех основных дорогах и въездах висят соответствующие запрещающие знаки, - пояснил он. – Плюс во время испытаний мы включаем сирену, чтобы люди понимали, что ведутся испытания. Слышно ее далеко. Просто людям нужно понимать, что испытания будут с вредными для здоровья факторами. И лучше воздержаться от посещения закрытой все же территории. Мы ведь часть Радужного. При этом вестись они будут лишь в рабочее время. В выходные посещать лес никто не запрещает.

Так что всему местному населения, а также гостям близлежащих деревень и сел стоит быть внимательнее. И сохранять бдительность.