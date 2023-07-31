Владимирская область на 49 месте в рейтинге по уровню доступности бензина для жителей

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Рейтинг доступности бензина подготовило РИА «Новости». В нём учитывались цена топлива и количество литров бензина, которые можно купить на среднемесячную зарплату.

Согласно статистике, Владимирская область находится на 49 месте по доступности топлива. На среднемесячную зарплату житель владимирского региона может приобрести 857 литров бензина АИ-92. С начала 2023 года его цена выросла на 2,1% и составляет 47,76 рублей.

Наш постоянный автоэксперт, председатель областной федерации автослалома Евгений Ерофеев поделился своим мнением по поводу доступности бензина во Владимирской области.

- Сейчас у меня машины нет, я её продал. Но раньше в месяц я тратил 6000 рублей на бензин для поездок по городу и 10-12 тысяч, если выезжал еще и за город. Я использую бензин не ниже АИ-95. Если ездил на дальние расстояния, то брал и АИ-100. Почему я не использовал АИ-92? Дело в том, что моя машина с рекомендациями от производителя не покупать бензин ниже АИ-95. Брал я его только на официальных заправках «Газпромнефть» и «Лукойл». Это очень важно, потому что качество у них всегда выше. Если гнаться за дешевизной, то нужно при заправке у биржевых станций лишний раз смотреть документы, какого производителя топлива вы льете себе в бак.

Что касается соседей Владимирского региона, самым «доступным» из них для покупки бензина стала Московская область, которая заняла 13 место. Цена на бензин там чуть дороже, чем во Владимире — 47,97 рублей. При этом в столице на среднюю зарплату можно приобрести 1324 литра.

Также выше нас оказалась Ярославская область. У них 40 место. Стоит бензин 47, 02 рубля, купить на среднюю зарплату житель Ярославской области может 900 литров бензина.

Нижегородская область расположилась на 45 месте, здесь цена составляет 47,91 рубль. В этом регионе водитель сможет купить на свою зарплату 879 литров — на 22 больше, чем во Владимирской области.

А вот остальные регионы из ЦФО уже ниже нас в рейтинге. К примеру, Рязанская область занимает 53 строчку. Тут цена за 1 литр бензина составляет 48,12 рублей. На свою зарплату местный житель сможет купить 852 литра бензина.

Ивановская область оказалась вовсе на 78 месте. Там цена за литр составляет 47,91, так же, как и в Нижнем Новгороде. Но при этом, на месячную зарплату водитель сможет приобрести всего 685 литров.

- По сравнению с другими регионами во Владимирской области бензин недорогой. Если сравнивать с югом России, то у нас вовсе он на 1-2 рубля дешевле. При этом я думаю, что цена на бензин, скорее всего, продолжит расти дальше следом за инфляцией, - рассказывает Евгений Ерофеев.

По мнению РИА «Новости», самый доступный бензин в Ямало-Ненецком автономном округе, здесь цена за литр стоит 45,80 рублей, 2581 литр можно купить на среднемесячную зарплату. На последней строчке расположилась Республика Ингушетия, там топливо стоит 48,35 рубля за литр, 605 литров можно купить на среднемесячную зарплату.