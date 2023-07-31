Владимирский ЗАГС может переехать в Дом офицеров

Дом Офицеров. Фото: Виктория СУХОВА

Дворец бракосочетания на улице Растопчина назвать так можно лишь условно. Неприглядное здание выходит на «пекинку», тесно окружено шиномонтажами и магазинами запчастей, мимо несется плотный поток автомобилей. Рядом нет ни одной красивой локации для фото, а новобрачным докучают попрошайки.

Разговоры о переносе ЗАГСа властями велись еще десять лет назад. Тогда предлагались разные варианты — от Дома Дружбы до «Галеры» в Центральном парке. Вот только они так и остались разговорами.

Но в ближайшее время все может измениться. Глава города Дмитрий Наумов провел совещание по этому вопросу. И как выяснилось, самое «перспективное» место переезда — это бывший Дом офицеров. Плюсы очевидны — центр города, рядом основные достопримечательности, смотровые площадки, множество локаций для фотосессии молодоженов. Из очевидных минусов — отсутствие парковки для кортежей новобрачных.

- В этом году будет 41 год как дворец бракосочетания располагается на улице Растопчина. К нам приезжают много туристов, у которых есть желание расписаться в нашем историческом городе. Но неказистость дворца их просто отпугивает. Поэтому переезд в центр города — это отличное решение. В Доме офицеров красивая лестница, просторные залы, есть необходимая атмосфера для торжественной регистрации, - уверена руководитель владимирского отдела ЗАГС Яна Митрохина.

Если власти все-таки решат превратить Дом офицеров в дворец бракосочетания, то необходимо будет решить множество вопросов — привести в порядок документы, поскольку помещения должны быть официально закреплены за ЗАГСом, установить допуски для того, чтобы сотрудники могли составлять акты и выдавать свидетельства о браке.

- Кроме того, необходимо будет оборудовать кабинеты сотрудников сейфами и серверами, привести в порядок залы, решить вопрос с парковкой. Процесс это не быстрый и может затянуться на неопределенный срок, - говорит Яна Митрохина.

А вот владимирцы в мнении о месторасположении ЗАГСа разошлись. Одни считают, что он должен располагаться на выезде из города, чтобы не создавать лишних пробок в центре. Необходимо лишь облагородить нынешнюю территорию, разбив клумбы и установив символ семейной жизни. Другие хотят видеть дворец бракосочетания в Доме дружбы, однако это здание находится в областной собственности, и там зачастую проводятся торжественные приемы. Третьи конкретного места не называют, но выступают против центра города, «иначе с четверга по воскресенье пробки обеспечены».

Так или иначе, точку в этом вопросе должны поставить в мэрии.

КСТАТИ

Центр семьи Казан в Казани. Фото: Антон ПИКУС

Самыми красивыми ЗАГСами в России считаются: центр семьи «Казан» в Казани, дворцы бракосочетания на Набережной Брюгге в Йошкар-Оле, в Астрахани, на территории Измайловского Кремля, а также дворец бракосочетания на Английской Набережной в Санкт-Петербурге.