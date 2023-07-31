Споры из-за замов: В Заксобрание внесли изменения в Устав Владимирской области

Фото пресс-службы ЗС.

На июльском заседании Законодательного собрания Владимирской области депутаты обсудили немало вопросов. Например, приняли закон о подарках для рожениц. Однако одно из самых горячих обсуждений пришлось на вопрос, касающийся внесения изменений в Устав Владимирской области.

Возмущение коммунистов

Изначально проекта закона в повестке заседания не было. Его внесли туда уже непосредственно 27 июля. И выяснилось, что депутаты КПРФ почему-то не были оповещены о том, что данный законопроект будет обсуждаться. Спикер Заксобрания Владимир Киселев сказал, что сотрудники аппарата всех обзванивали и высылали проект закона, после чего обратился к этим сотрудникам, чтобы они ему позже доложили, как случилось так, что представители коммунистов не получили документы.

После этого суть закона разъяснил начальник управления государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Владимирской области Сергей Терехов. По сути, все изменения в Устав коснулись одного момента – из прежней редакции документа решено было убрать фразу о предельном количестве заместителей губернатора.

Это предложение возмутило опять же представителей КПРФ. Лидер фракции Антон Сидорко спросил у Терехова, зачем нужна спешка с принятием данного закона, а после и вовсе предположил, что губернатор планирует увеличить число своих замов.

- Закон был внесен в установленном порядке, а уж почему вы его рассматриваете сейчас, то это вопрос не ко мне, - ответил представитель областного Правительства. – Что касается возможного увеличения количества заместителей, то я этого не говорил.

- То есть число заместителей может уменьшиться, может увеличиться? – вмешался в обсуждение еще один депутат-коммунист Шамиль Хабибуллин.

- В теории да, - уклончиво ответил Сергей Терехов.

В итоге, коммунисты выступили против принятия законопроекта, так как, по их мнению, в условиях, когда надо стараться экономить нам всем, увеличение числа заместителей будет смотреться не очень красиво.

Остальные не против

А вот представители других фракций в ЗС были за принятие изменений в Устав региона. Так, лидер фракции «Справедливой России» Сергей Бирюков сказал, что переживать из-за числа замов главы региона не стоит, так как депутаты их все равно согласовывают, а значит в тайне никто никого не назначит.

- Более того, я всегда говорил, что губернатору нужны дополнительные заместители. К примеру, по сельскому хозяйству или по демографии. Но еще раз повторю, именно мы решим, согласовать их или нет, - добавил Бирюков.

Также за законопроект выступила фракция ЛДПР. Ее лидер Сергей Корнишов пояснил свою позицию тем, что они просто последовательно ведут свою линию.

- Фракция ЛДПР с 2018 года стоит на том, что губернатор действует по принципу единоначалия! И он сам решает, сколько заместителей ему нужно. Так что наша фракция поддерживает эти изменения в Устав. А если какая-то фракция этот закон не видела, то это проблемы этой фракции! – заявил Сергей Корнишов.

Кстати, упоминание 2018 года не случайно. Именно тогда губернатором был избран представитель ЛДПР Владимир Сипягин. В Законодательном собрании не давали согласовать ему практически ни одного заместителя. В итоге, они почти весь срок Сипягина работали с приставкой и.о.

Наконец, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС Вячеслав Картухин сказал, что обсуждать данные изменения в принципе не имеет смысла, так как кадровые вопросы в Правительстве региона меняются постоянно.

- Закон достаточно понятный, не нужно тратить столько времени на его обсуждение. Ведь понятно, что число заместителей на разных этапах времени будет разным. На каком-то этапе, в зависимости от стоящих задач, число заместителей губернатора может увеличиться, на каких-то – уменьшиться, - сказал он.

В итоге, так как законопроект был связан с изменениями в Устав региона, его должны были поддержать не менее 26 депутатов. И это число удалось преодолеть. За (с учетом тех депутатов, которые не присутствовали на заседании и отдали свои голоса заочно) проголосовали 29 народных избранников, четверо были против. Закон приняли.