Восемь партий и 126 кандидатов: до 4 августа облизбирком должен определить тех, кто идет на выборы в ЗС

Фото предоставлено облизбиркомом.

26 июля во Владимирской области завершился этап представления документов на регистрацию от партий и кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания региона. Итоги этого этапа подвел председатель облизбиркома Вадим Минаев.

Списки кандидатов по единому избирательному округу выдвинули семь региональных отделений политических партий. Все они представили в облизбирком пакет документов на регистрацию. Это партии ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду». Теперь областная избирательная комиссия до 4 августа должна рассмотреть вопрос о регистрации списков кандидатов. Один список, выдвинутый партией ЛДПР, уже зарегистрирован. И да, здесь нет партии «Яблоко», так как они выдвинули кандидата только по одномандатному округу.

- По данным регионального управления Минюста, во Владимирской области зарегистрировано 21 отделение политических партий. Восемь из них принимают участие в выборах. Одна треть - это, на мой взгляд, неплохой результат, выборы конкурентные, и мы надеемся, что это количество политических партий сохранится, - сказал Вадим Минаев.

Документы на выдвижение по одномандатным округам в окружные избирательные комиссии подали 126 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. Два кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения, написали заявления о прекращении участия в избирательной кампании.

По состоянию на утро 27 июля, по одномандатным округам в избирательной кампании принимают участие: по 25 кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, 20 кандидатов от партии «Справедливая Россия – За правду», 18 - от партии «Новые люди», 7 - от «Партии пенсионеров», 2 - от партии «Коммунисты России» и 1 - от партии «Яблоко».

Зарегистрировано 24 кандидата, выдвинутых региональным отделением партии КПРФ, 18 кандидатов от партии ЛДПР, 11 - от партии «Справедливая Россия – За правду» и 8 - от партии «Новые люди». Отказ в регистрации получил один кандидат, выдвинутый партией «Справедливая Россия – За правду».

Представители партий «Коммунисты России» и «Яблоко» представили в комиссии подписи избирателей в свою поддержку. Часть этих подписей была собрана в электронном виде через портал «Госуслуги».

После окончания этапа регистрации избирательные комиссии приступят к формированию избирательных бюллетеней, которые до начала сентября должны быть доставлены в территориальные комиссии.