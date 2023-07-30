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Политика29 июля 2023 22:00

Восемь партий и 126 кандидатов: до 4 августа облизбирком должен определить тех, кто идет на выборы в ЗС

Во Владимирской области завершился этап предоставления документов на регистрацию
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено облизбиркомом.

Фото предоставлено облизбиркомом.

26 июля во Владимирской области завершился этап представления документов на регистрацию от партий и кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания региона. Итоги этого этапа подвел председатель облизбиркома Вадим Минаев.

Списки кандидатов по единому избирательному округу выдвинули семь региональных отделений политических партий. Все они представили в облизбирком пакет документов на регистрацию. Это партии ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду». Теперь областная избирательная комиссия до 4 августа должна рассмотреть вопрос о регистрации списков кандидатов. Один список, выдвинутый партией ЛДПР, уже зарегистрирован. И да, здесь нет партии «Яблоко», так как они выдвинули кандидата только по одномандатному округу.

- По данным регионального управления Минюста, во Владимирской области зарегистрировано 21 отделение политических партий. Восемь из них принимают участие в выборах. Одна треть - это, на мой взгляд, неплохой результат, выборы конкурентные, и мы надеемся, что это количество политических партий сохранится, - сказал Вадим Минаев.

Документы на выдвижение по одномандатным округам в окружные избирательные комиссии подали 126 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. Два кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения, написали заявления о прекращении участия в избирательной кампании.

По состоянию на утро 27 июля, по одномандатным округам в избирательной кампании принимают участие: по 25 кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, 20 кандидатов от партии «Справедливая Россия – За правду», 18 - от партии «Новые люди», 7 - от «Партии пенсионеров», 2 - от партии «Коммунисты России» и 1 - от партии «Яблоко».

Зарегистрировано 24 кандидата, выдвинутых региональным отделением партии КПРФ, 18 кандидатов от партии ЛДПР, 11 - от партии «Справедливая Россия – За правду» и 8 - от партии «Новые люди». Отказ в регистрации получил один кандидат, выдвинутый партией «Справедливая Россия – За правду».

Представители партий «Коммунисты России» и «Яблоко» представили в комиссии подписи избирателей в свою поддержку. Часть этих подписей была собрана в электронном виде через портал «Госуслуги».

После окончания этапа регистрации избирательные комиссии приступят к формированию избирательных бюллетеней, которые до начала сентября должны быть доставлены в территориальные комиссии.

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