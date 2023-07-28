В роддомах Владимирской области мамам будут дарить подарок на 10 тысяч рублей

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июльское заседание Заксобрания Владимирской области было особенным. Для нынешних депутатов оно, возможно, последнее, так как в следующий раз депутаты соберутся уже после выборов в ЗС (впрочем, в конце заседания спикер Владимир Киселёв анонсировал внеочередное собрание в августе). Однако в начале заседания депутаты об этом не знали, и это придало жару дискуссиям по поводу принятых законопроектов. А главным вопросом заседания стал закон о поддержке семей.

Суть закона проста – владимирским роженицам в местных роддомах теперь будут дарить подарки при выписке. На сумму 10 тысяч рублей.

- Закон должен начать действовать с 1 октября 2023 года, - рассказала министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина. – В этом году в бюджете мы запланировали на подарки более 22 миллионов рублей. А так ежегодно в бюджете надо будет изыскивать на эти цели около 90 миллионов рублей.

По словам Кукушкиной, подарки роженицам существуют в данный момент в 43 субъектах России. Диапазон помощи разный – где-то также дарят подарки, где-то выплачивают его деньгами, так как родители предпочитают делать закупки самостоятельно. Разнятся и суммы помощи – от 7,5 до 20 тысяч рублей. Последняя сумма, правда, существует лишь в Москве и Подмосковье.

- А как данная помощь поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе? – спросил представитель фракции КПРФ Антон Сидорко.

- Понимаете, до последнего времени роженицы из нашего региона ехали в Москву рожать. В том числе и потому что там есть этот подарок, - пояснила Любовь Кукушкина. – Впрочем, вряд ли это по-настоящему улучшит демографическую ситуацию. Однако любой женщине приятно, когда ей делают подарок. В данном случае у нас есть такая возможность!

А вот депутат от «Единой России» Ирина Кирюхина сказала, что пока рано говорить о том, как это повлияет на демографию во Владимирской области. Однако по ее мнению, статистику закон точно улучшит.

- Роженицы, уезжавшие в Москву и Подмосковье за подарком, и регистрировались то же там. В прошлом году 967 жительниц Владимирской области уехали рожать в Москву. А это 11 процентов от всех рожениц в нашем регионе! Все это приводило к тому, что рождаемость там росла, а у нас нет. Теперь мы можем вернуть этих рожениц себе. Ну, а какой реально будет итог принятия данного законопроекта, давайте посмотрим через полгода, - заявила она.

Наконец, депутат от фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков еще в декабре 2022 года предлагавший внедрить подарки в роддомах, заявил, что он видит еще один плюс от данного закона.

- Эффект от него будет и финансовый, так как за рожениц роддомам платят. И если они не будут уезжать в другие регионы, а будут оставаться у нас, то роддома получат дополнительное финансирование, - пояснил Бирюков.

Также депутаты спросили, каковы критерии состава подарка и что туда будет входить. На это министр соцзащиты населения ответила, что ориентироваться будут на перечень, рекомендованный Минздравом. По нему приоритет должен отдаваться местным производителям. Так что гигиенические средства, пеленки и прочие «детские радости» будут стараться закупать у себя. Ну, а чего нет, заменять российскими аналогами.

В итоге, закон приняли единогласно. А значит, с октября мамы будут иметь право требовать при выписке подарок.

КСТАТИ

В нашей области разговоры о необходимости дарить коробки новорожденным ведутся с 2018 года, когда у руля еще стояла губернатор Светлана Орлова. В последний раз этот вопрос поднимали в Законодательном Собрании в декабре 2022 года. С соответствующей инициативой выступил депутат и многодетный отец Сергей Бирюков. Однако тогда лишь 11 депутатов областного парламента проголосовали «за» принятие закона (в первом чтении), один выступил против, 14 - воздержались. И закон не прошел (подробнее...)