В палатах роддома №2 во Владимире сделают туалеты

. Фото: Александр УТКИН

24 июля в ходе рабочей поездки по городу Владимиру губернатор Александр Авдеев побывал в роддоме №2 областной столицы. Он познакомился с развитием системы родовспоможения и оказания медицинской помощи роженицам и беременным женщинам. Также глава региона осмотрел родовое и послеродовое отделения, отделения реанимации новорождённых и патологии беременных, пообщался с персоналом учреждения.

Удобства на этаже

И главной новостью по итогам визита в родильный дом губернатора стала информация о том, что в ближайшее время планируется в дородовом и послеродовом отделениях сделать санитарные блоки. Проще говоря, туалеты. И для беременных это очень важная новость, так как многие раньше жаловались, что до этого приходилось ходить в общий туалет на этаже. В итоге, там постоянно была очередь, что для женщин создавало серьезный дискомфорт.

Во время общения с главврачом роддома Сергеем Телегиным Александр Авдеев сообщил, что поддержка роддома будет продолжена. В частности, проблему общего санузла на этаже было решено устранить в ближайшее время.

- С главврачом обсудили этот момент и приняли решение, что будем делать проект по организации санитарных блоков в палатах, нормы уже давно этого требуют. Коснутся эти изменения и послеродового отделения. Здание роддома – старой постройки, поэтому многого не удастся сделать в силу особенностей строения, но постараемся приложить максимальные усилия для комфортного пребывания и наблюдения женщин до родов. В ближайший год родильный дом ждут большие позитивные изменения, не только в части косметического ремонта, – заявил губернатор.

Фото Правительства Владимирской области.

Кроме того, в ходе общения Сергей Телегин рассказал, что у роддома есть проблемы с нормальным функционированием электронного документооборота. Некоторые анализы рожениц и беременных из других медучреждений области не подгружаются в единую систему электронного документооборота. В результате приходится доставлять их в бумажном виде. Александр Авдеев дал поручение Министерству здравоохранения региона решить этот вопрос.

Партнерские роды стали нормой

В остальном же главный врач роддома уверен, что сегодня его учреждение перенимает самые передовые технологии родовспоможения. Так мамы могут получить документы о рождении ребёнка через Госуслуги ещё в роддоме, оформить свидетельство о рождении, страховое свидетельство и другие документы.

Фото Правительства Владимирской области.

Внедрение передовых перинатальных технологий помогло роддому организовать индивидуальные родовые залы, успешно практиковать партнёрские роды в условиях, приближённых к домашним, под наблюдением профессионалов. В прошлом году родильный дом полностью обновил медицинскую мебель во всех отделениях. А с 2021 года началась полная модернизация медоборудования.

- На средства ненормированного страхового запаса и областного бюджета мы приобрели новые кювезы-транфсформеры для выхаживания новорождённых, открытые реанимационные системы, позволяющие оказывать помощь детям фактически у постели. И если раньше детей в реанимацию медики относили на руках, то сейчас они с кислородной поддержкой едут в кювезе до реанимационной койки. Закупили мы и новое оборудование для определения кислотно-щелочного состояния, аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции лёгких экспертного класса. В перспективе на средства областного бюджета планируем приобретение портативного рентген-оборудования в детскую реанимацию, надеемся, что закупка состоится, несмотря на санкции, – отметил Сергей Телегин.

В первом полугодии 2023 года в стенах роддома №2 принято 749 родов. Приезжают женщины не только из районов Владимирской области, но также Московской, Нижегородской, Ивановской и других областей.

Так же, как приезжают и врачи из других регионов на работу в учреждение. Например, недавно коллектив пополнился врачом акушером-гинекологом из Иваново. Проблема нехватки кадров, характерная в целом для отечественной системы здравоохранения, здесь ощущается не так остро.