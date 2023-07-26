Во Владимирской области больше всего нарушений связано со льготными лекарствами

. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые шесть месяцев этого года в надзорное ведомство поступило более 23 тысяч обращений, при этом каждое четвертое из них было удовлетворено.

О медицине замолвите слово

Среди наиболее острых проблем, которые остаются в регионе, невыплата зарплаты работникам. За шесть месяцев прокуратура помогла более 700 трудящимся, были погашены долги на сумму больше 9 миллионов рублей. Также благодаря вмешательству надзорного ведомства медики смогли получить положенные им стимулирующие выплаты.

Под пристальным вниманием прокуроров, пожалуй, самая больная и скандальная сфера — сфера здравоохранения.

- Не снимаются с повестки дня проблемы льготного лекарственного обеспечения, соблюдение порядка оказания медицинской помощи, регулирование цен на жизненно важные медикаменты, обеспечение больниц необходимым оборудованием и строительство медицинских учреждений, - подчеркнул главный прокурор области Иван Грибов.

Он отметил, что Правительству и региональному министерству здравоохранения неоднократно указывали на просчеты при распределении льготных лекарств, учете и уничтожении медикаментов, прекращение деятельности отделения скорой помощи. В частности, Центр закупок списал просроченных препаратов на 58,6 миллиона рублей, в том числе купленных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Причинами стали ненадлежащее формирование сотрудниками регионального Минздрава потребности в медикаментах, приобретение невостребованных лекарств, непринятие мер к их реализации. Будет дана правовая оценка халатным действиям должностных лиц, - резюмировал Иван Грибов.

. Фото: Виктория СУХОВА

Контроль на стройках

Еще одно слабое звено в регионе — реализация национальных проектов, связанных со строительством объектов. Самые распространенные нарушения, которые выявляют в надзорном ведомстве — невыполнение контракта в срок, несоблюдение условий, приемка фактически невыполненных работ, их низкое качество.

Сейчас в рамках нацпроекта «Образование» в регионе строятся школы в Коврове, Покрове, Владимире, Лакинске, Суздале, Вязниках, Гусь-Хрустальном. Проверки показали, что подрядчики нарушают сроки строительства при попустительстве самих муниципалитетов. Прокурорам поручено еженедельно выезжать на стройплощадки и контролировать ход работ.

- За полгода вскрыто почти 900 нарушений, 176 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, предъявлено 250 заявлений в суд, инициировано возбуждение семи уголовных дел, - перечислил прокурор Владимирской области.

В частности, в ходе реконструкции Киржачской поликлиники было выявлено, что подрядчик украл больше 20 миллионов рублей. В отношении директора фирмы возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Больше разбоев и дистанционного мошенничества

Криминогенная обстановка во Владимирской области остается стабильной. Число преступлений осталось на уровне прошлого года и составило 8013, не допущен рост убийств (их 33), уменьшилось число изнасилований, грабежей, ДТП. Однако вместе с тем выросло число разбоев и преступлений, совершенных с применением оружия.

- В общей структуре преступности треть совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Угрожающе возросло число дистанционных хищений с помощью телефона и интернета. Работа по их профилактике не отвечает предъявляемым требованиям, - подчеркнул Иван Грибов.

Кроме того, прокурор отметил, что обеспокоенность вызывает снижение результативности работ правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Как итог количество выявленных коррупционных преступлений сократилось на 15 процентов, фактов взятничества — на 44 процента. При отсутствии объективных причин число пресеченных случаев получения взяток и вовсе упало с 27 до 3. Нулевые показатели оперативных служб отмечаются в Вязниковском, Гороховецком, Меленковском, Селивановском, Собинском районах. Выявляемость в сферах реализации нацпроектов, жилищно-коммунального хозяйства, оборонно-промышленного комплекса преступлений коррупционной направленности носит единичный характер, что не отражает реального положения дел.