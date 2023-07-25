Для решения проблем дольщиков ЖК «Дуброва парк-2» ищут инвесторов

Фото предоставлено дольщиками.

Во Владимире до сих пор остро стоит проблема с дольщиками. Сотни жителей ЖК «Дуброва парк-1» и «Дуброва парк-2», ЖК на Никитской, а также дома №2а на улице Северной никак не могут получить ключи от своих квартир. Большинству семей уже несколько лет приходится снимать квартиры и при этом платить ипотеку. И сколько это будет продолжаться, неизвестно.

А все из-за того, что застройщика Игоря Другова суд упорно отказывается признавать банкротом. И это притом, что на него заведено уголовное дело (гиперссылка - https://www.vladimir.kp.ru/online/news/4763046/), а стройка фактически заморожена. Все имеющиеся стройматериалы около пятого корпуса давно вывезены. А сам дом, по словам дольщиков, уже начал разрушаться. Застройщик предлагал владимирцам один-единственный вариант — доплатить по восемь тысяч рублей за квадратный метр. Однако людей это не устроило. Во-первых, не у всех есть «лишние» полмиллиона рублей, а во-вторых, Другову просто перестали верить. Вот и приходится дольщикам то и дело ходить по разным инстанциям и записывать видеообращения.

На днях, после того, как в Информационном центре СК России появилась информация об уголовном деле из-за нарушения прав обманутых дольщиков в Москве, владимирцы решили вновь обратиться в федеральное ведомство со своей проблемой.

- Нас больше двух тысяч семей, которые честно заплатили денежные средства, платим ипотеки, многие живут на съемном жилье. Никто на нас не обращает внимания. Почти все написали заявления в полицию, но никаких изменений нет. Просим помочь вас, - написали дольщики в федеральное ведомство.

После этого Следком вышел на связь. Теперь их владимирские коллеги должны предоставить информацию о текущей ситуации.

Пытаются помочь дольщикам и в областной прокуратуре. Совместно с региональным Правительством ведомство ищет решение проблемы с помощью привлечения инвесторов.

- Осуществляется проработка вопроса восстановления прав дольщиков ЖК «Дуброва парк-1» и ЖК «Дуброва парк-2», корректируется правовой механизм разрешения ситуации путем привлечения инвестиций, активизирована работа с Фондом развития территорий, - подчеркнул прокурор области Иван Грибов.

Кроме того, надзорное ведомство инициировало возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора строительной фирмы «Капитал-Строй», возводящей многострадальный дом на улице Северной, 2а. В него вложили деньги 540 участников долевого строительства. Владимирцы должны были получить свои квартиры уже в июне текущего года. Однако этого не произошло. Застройщик значительно отстает от графика.

Проблемный дом на улице Северной.

Прокуратура установила, что руководитель строительной организации в 2018-2019 годах с аффилированными юридическими лицами заключил договоры участия в долевом строительстве на 20 квартир в строящемся доме общей суммой свыше 27 миллионов рублей. Однако деньги перечислены не были. Вместе с тем, генеральный директор, используя служебное положение, выдал организациям справки, подтверждающие полную оплату объектов недвижимости. В итоге компания не получила больше 27 миллионов рублей, которые могли бы быть направлены на завершение строительства дома. Возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Ранее надзорное ведомство выявило нецелевое расходование денежных средств дольщиков в размере свыше 19 миллионов рублей, по результатам которых также возбуждено и расследуется уголовное дело.