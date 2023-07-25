Во Владимирской области всего 5% жителей можно отнести к среднему классу

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Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов по численности среднего класса. При этом под средним классом имеются в виду семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после выплат по кредитам для повседневных расходов у семьи должно оставаться не меньше двух региональных прожиточных минимумов на человека и деньги на «черный день».

По результатам исследования, в России 11 процентов семей можно отнести к среднему классу. Примечательно, что в 2019 году процент был выше — 14,2, а в прошлом году снизился до 11,5. Эксперты связывают это понижение с экономическими потрясениями из-за пандемии и санкциями.

Среди регионов разница в доле среднего класса остается очень высокой. В частности, в регионе-лидере — Ямало-Ненецком автономном округе — 39,2 процента семей можно отнести к середнячкам, тогда как у аутсайдера — Ингушетии, эта доля в 30 раз меньше!

В первую десятку лидеров попали Чукотка (32,5), Магаданская область (31,9), Москва (30), Сахалинская область (28,7), а также Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа (26,3 и 23,4), Якутия (22,8%), Камчатка (22,5%) и Петербург (20,1%). Высокое место северных регионов объясняется высокими зарплатами при относительно низкой стоимости недвижимости.

Владимирская область занимает в рейтинге 62 место из 85. Под средний класс у нас подпадает лишь 5 процентов жителей или 0,5 процента от общероссийского показателя. По последним официальным данным, средняя зарплата в регионе составляет 49 тысяч рублей. Однако надо понимать, что значительная часть владимирцев после вычета налогов зарабатывают меньше 25-30 тысяч. Если взять семью из трех человек — (супруги и один ребенок), то в среднем их ежемесячный доход будет составлять около 60 тысяч рублей. Вычитаем платеж по ипотеке или кредиту (около 20 тысяч), коммунальные платежи, средства на продукты, одежду и другие нужды (это еще как минимум 20-25 тысяч). В лучшем случае у семьи останется около 15 тысяч рублей. А один прожиточный минимум в регионе составляет 13944 рубля. А учитывая, что по подсчетам экспертов у семьи из трех человек должно остаться 83664 рубля и деньги на «черный день», неудивительно, что регион находится в числе худших.

По мнению специалистов, проще всего стать представителем среднего класса одинокому работающему человеку или бездетной паре, где оба работают. В большинстве регионов одинокому для этого хватит 100 тысяч рублей, а двум работающим нужно иметь на двоих около 140-160 тысяч.

В частности, в Москве в семье из трех человек супругам нужно зарабатывать по 150 тысяч каждому, на Чукотке – 190 тысяч, в Петербурге — 125 тысяч. В 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов для этого надо иметь зарплату по 100 тысяч рублей в месяц на каждого супруга.

К слову, есть регионы, где ситуация еще хуже, чем во Владимирской области. Из наших географических соседей к ним относится лишь Ивановская область, где доля среднего класса всего 3,2 процента. Еще ниже Кабардино-Балкария (2,7), Дагестан (2,6), Калмыкия (2,2), Чечня (1,7%) и Ингушетия (1,4). Это связано с традиционно большим численным составом семей – даже достаточно хороших по местным меркам зарплат может не хватать, чтобы отнести их к среднему классу, поясняют аналитики.