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Общество24 июля 2023 22:00

Три музея Владимирской области получили современное оборудование

Из бюджетов всех уровней на это было выделено 25,6 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото Министерства культуры Владимирской области.

Фото Министерства культуры Владимирской области.

Во Владимирской области продолжается техническое оснащение региональных и муниципальных музеев с помощью средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

В этом году на приобретение оборудования для выставочной деятельности и хранения музейных фондов было выделено в общей сложности 25,6 миллиона рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Работы по техническому перевооружению проводятся в трех музеях области. Гороховецкому историко-архитектурному музею выделено 8,5 миллиона рублей, Мстерскому художественному музею – 6,9 миллиона, Мемориальному Дому-музею усадьбе Н.Е.Жуковского – 10,2 миллиона.

Витрины по индивидуальному заказу

Недавно состоялось открытие обновленного дома-музея «Усадьбы Жуковского». Там приобрели и установили специальное техническое оборудование для профессионального хранения музейных предметов, а также автоматизированные системы учета экспонатов. В музее установлены новые стеллажи, шкафы, драйверы для хранения музейных фондов, компьютеры, оргтехника, оборудование для работы с маломобильными гражданами и автоматизированная система КАМИС для учета фондовых предметов и передачи их в Государственный каталог Музейного фонда РФ. По индивидуальным заказам изготовлены новые витрины, гармонично вписавшиеся в музейные экспозиции.

Усадьба Жуковского. Фото Министерства культуры Владимирской области.

Усадьба Жуковского. Фото Министерства культуры Владимирской области.

- Техническое оснащение музеев - относительно новое направление нацпроекта, оно реализуется второй год. Благодаря федеральным средствам музей получил самое современное, в том числе, интерактивное оборудование, а также стал доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, создал безбарьерную среду. Теперь с экспозицией могут знакомиться посетители с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, - отметила министр культуры Владимирской области Ольга Демина.

Радиогид

Мстерский художественный музей. Фото Министерства культуры Владимирской области.

Мстерский художественный музей. Фото Министерства культуры Владимирской области.

В обновленных залах Мстерского художественного музея сегодня можно увидеть интерактивное оборудование с мультимедийным контентом. В залах смонтированы современные витрины с безопасным антибликовым стеклом и ультрафиолетовым фильтром. В витринах представлена вышивка в технике «белая гладь», лаковая миниатюра, ювелирные изделия. Также залы оснащены климатическими устройствами, которые постоянно отслеживают показатели температуры и влажности. При необходимости используется осушитель или увлажнитель, что способствует нужной сохранности экспонатов.

Модернизация технического оснащения современным оборудованием позволила обновить автоматизированные рабочие места отдела учета и хранения фондов. Для сохранности и хранения древнерусской живописи XVIII-XIX веков приобретены шкафы-драйверы, которые обеспечивают пыле- и влагозащиту. Испарительные увлажнители-охладители-очистители воздуха являются важным инструментом для поддержания оптимальных условий в фондах музея. Увлажнитель настраивает уровень влажности в витринах экспозиций, хранилищах, выставочных залах музея, что позволяет сохранить и защитить ценные экспонаты на долгие годы. Вдобавок он имеет компактный дизайн и колеса, что дает возможность легкого перемещения по фондам.

Радиогид в Мстерском музее. Фото Министерства культуры Владимирской области.

Радиогид в Мстерском музее. Фото Министерства культуры Владимирской области.

Кроме того, в музее появился новый инструмент – система Радиогид, который поможет сделать экскурсии еще комфортнее, мобильнее и ярче. Благодаря Радиогиду экскурсовод сможет общаться с туристами на расстоянии с помощью наушников и передатчика с микрофоном. Система предназначена для более качественного проведения экскурсий с большой группой в шумных местах и на открытых площадках.

LED-экран

Получил новое оборудование и Гороховецкий историко-археологический музей. Модернизация технического оснащения современным оборудованием 5 позволило обновить автоматизированные рабочие места отдела учета и хранения фондов, были приобретены дополнительные модули по работе с Госкаталогом: «Мобильная сверка», «Научный архив», «Сверка базы данных с Госкаталогом». Для обеспечения сохранности и хранения коллекции «Археология» приобретены шкафы-драйверы.

Планшеты в Гороховецком музее. Фото Министерства культуры Владимирской области.

Планшеты в Гороховецком музее. Фото Министерства культуры Владимирской области.

LED-экран занял экспозиционное пространство Выставочного зала в «Доме Семенычева». Использование экрана позволит полноценно показать экспозиционный материал через звук и картинку. Прямые трансляции творческих встреч, презентаций, концертов позволят привлечь новых гостей. Кроме того, LED-экран - важная составляющая для адаптации доступного пространства слабовидящих людей. Также на стойках появились специальные планшеты, с помощью которого будут проводить мониторинг качества оказания услуг.

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