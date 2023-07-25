Три музея Владимирской области получили современное оборудование

Фото Министерства культуры Владимирской области.

Во Владимирской области продолжается техническое оснащение региональных и муниципальных музеев с помощью средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

В этом году на приобретение оборудования для выставочной деятельности и хранения музейных фондов было выделено в общей сложности 25,6 миллиона рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Работы по техническому перевооружению проводятся в трех музеях области. Гороховецкому историко-архитектурному музею выделено 8,5 миллиона рублей, Мстерскому художественному музею – 6,9 миллиона, Мемориальному Дому-музею усадьбе Н.Е.Жуковского – 10,2 миллиона.

Витрины по индивидуальному заказу

Недавно состоялось открытие обновленного дома-музея «Усадьбы Жуковского». Там приобрели и установили специальное техническое оборудование для профессионального хранения музейных предметов, а также автоматизированные системы учета экспонатов. В музее установлены новые стеллажи, шкафы, драйверы для хранения музейных фондов, компьютеры, оргтехника, оборудование для работы с маломобильными гражданами и автоматизированная система КАМИС для учета фондовых предметов и передачи их в Государственный каталог Музейного фонда РФ. По индивидуальным заказам изготовлены новые витрины, гармонично вписавшиеся в музейные экспозиции.

Усадьба Жуковского. Фото Министерства культуры Владимирской области.

- Техническое оснащение музеев - относительно новое направление нацпроекта, оно реализуется второй год. Благодаря федеральным средствам музей получил самое современное, в том числе, интерактивное оборудование, а также стал доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, создал безбарьерную среду. Теперь с экспозицией могут знакомиться посетители с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, - отметила министр культуры Владимирской области Ольга Демина.

Радиогид

Мстерский художественный музей. Фото Министерства культуры Владимирской области.

В обновленных залах Мстерского художественного музея сегодня можно увидеть интерактивное оборудование с мультимедийным контентом. В залах смонтированы современные витрины с безопасным антибликовым стеклом и ультрафиолетовым фильтром. В витринах представлена вышивка в технике «белая гладь», лаковая миниатюра, ювелирные изделия. Также залы оснащены климатическими устройствами, которые постоянно отслеживают показатели температуры и влажности. При необходимости используется осушитель или увлажнитель, что способствует нужной сохранности экспонатов.

Модернизация технического оснащения современным оборудованием позволила обновить автоматизированные рабочие места отдела учета и хранения фондов. Для сохранности и хранения древнерусской живописи XVIII-XIX веков приобретены шкафы-драйверы, которые обеспечивают пыле- и влагозащиту. Испарительные увлажнители-охладители-очистители воздуха являются важным инструментом для поддержания оптимальных условий в фондах музея. Увлажнитель настраивает уровень влажности в витринах экспозиций, хранилищах, выставочных залах музея, что позволяет сохранить и защитить ценные экспонаты на долгие годы. Вдобавок он имеет компактный дизайн и колеса, что дает возможность легкого перемещения по фондам.

Радиогид в Мстерском музее. Фото Министерства культуры Владимирской области.

Кроме того, в музее появился новый инструмент – система Радиогид, который поможет сделать экскурсии еще комфортнее, мобильнее и ярче. Благодаря Радиогиду экскурсовод сможет общаться с туристами на расстоянии с помощью наушников и передатчика с микрофоном. Система предназначена для более качественного проведения экскурсий с большой группой в шумных местах и на открытых площадках.

LED-экран

Получил новое оборудование и Гороховецкий историко-археологический музей. Модернизация технического оснащения современным оборудованием 5 позволило обновить автоматизированные рабочие места отдела учета и хранения фондов, были приобретены дополнительные модули по работе с Госкаталогом: «Мобильная сверка», «Научный архив», «Сверка базы данных с Госкаталогом». Для обеспечения сохранности и хранения коллекции «Археология» приобретены шкафы-драйверы.

Планшеты в Гороховецком музее. Фото Министерства культуры Владимирской области.

LED-экран занял экспозиционное пространство Выставочного зала в «Доме Семенычева». Использование экрана позволит полноценно показать экспозиционный материал через звук и картинку. Прямые трансляции творческих встреч, презентаций, концертов позволят привлечь новых гостей. Кроме того, LED-экран - важная составляющая для адаптации доступного пространства слабовидящих людей. Также на стойках появились специальные планшеты, с помощью которого будут проводить мониторинг качества оказания услуг.