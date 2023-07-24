Во Владимирской области закон о тишине распространят на деревни

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На днях председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев провел прием граждан. И в ходе этого мероприятия был поднят вопрос о необходимости доработать региональный закон «О тишине».

Борьба с триммерами и дебоширами

Все началось с того, что к спикеру ЗС обратилась женщина из Владимира. Она сама любит много времени проводить на огороде в своем садовом товарищества. И общение с соседями привело ее к мысли, что принятый три года назад региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области», к сожалению, не охватывает все территории. В частности, закон не работает в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

- Многие горожане проводят там все лето. Среди них немало пожилых людей, которые приезжают на дачу с внуками. Но хорошенько отдохнуть и вдоволь отоспаться получается не у всех. Одни дачники по правилу «коси коса, пока роса», начинают трещать своими триммерами, едва рассвело, другие любят шумно отдохнуть с друзьями далеко за полночь, - возмущалась женщина.

Владимир Киселев сказал, что прекрасно понимает ситуацию. Вроде бы шумные соседи по даче закона не нарушают, но дискомфорт окружающим, безусловно, создают. В городских жилых кварталах, например, это запрещено.

- У нас принят закон Владимирской области о соблюдении тишины, который подразумевает ограничение громкого шума, музыки с 22.00 до 6.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни. Но, к сожалению, у нас этот закон работает только в жилой зоне, – уточнил спикер Заксобрания.

В итоге у Владимира Киселева попросили рассмотреть возможность внесения в перечень объектов, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, территорий садоводческих и огороднических организаций.

- Понятно, что нужно косить траву. Понятно, что нужно ремонтировать заборы и домики садовые. И дни рождения отмечать тоже нужно. Но это нужно делать так, чтобы не мешать или хотя бы не сильно мешать своим соседям. Поэтому я думаю, что мы данный закон примем. Сейчас он направлен в различные инстанции – в Общественную палату, в Совет муниципальных образований Владимирской области. Как только нам данные организации дадут свое заключение, мы данный закон внесем на рассмотрение Законодательного Собрания, – сообщил Владимир Киселев.

Не так-то просто наказать

Кстати, мы поговорили с другими дачниками и огородниками. И выяснилось, что данную инициативу поддерживают действительно многие из них.

- У нас в СНТ нет проблем с шумом или буйными компаниями. Не считая, конечно, петухов, которые будят в пять утра, но тут уж ничего не поделаешь. Но в целом я поддерживаю инициативу внедрения закона о тишине на территории садоводческих и огороднических товариществ, чтобы хулиганам не было повадно, - рассказал дачник Валерий Кононов.

Впрочем, есть определенные сложности с исполнением самого закона. Дело в том, что сейчас многие жители жалуются, что наказать шумных соседей не так-то просто. Сама процедура длительная, а штрафы не такие уж и великие. За нарушение тишины физическим лицам грозит штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 50 до 150 тысяч рублей.

При этом если вам досаждают шумом, нужно вызвать наряд полиции. Полицейские составят протокол, а затем передадут документы в специальную комиссию. И уже члены комиссии будут принимать решение о штрафе.

Если же хочется получить компенсацию за моральный или физический вред от шума, то нужно вовсе подать жалобу в Роспотребнадзор для проведения замеров и исследований. Это если шумные работы носят постоянный характер. А дальше прямая дорога в суд.