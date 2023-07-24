Во Владимирской области значительно участились случаи краж велосипедов

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С приходом тепла традиционно растет число краж велосипедов. По словам сотрудников полиции, подобные преступления они сейчас регистрируют каждую неделю.

«Стелс» из подъезда

Велотехника пропадает во всех уголках региона. Так, 1 июля к полицейским Владимира обратилась жительница микрорайона Юрьевец, у которой пропал велосипед «BMX» стоимостью 15 тысяч рублей. Оказалось, что хозяйка оставила его во дворе, откуда велик и увели.

В этот же день в Александрове у местной жительницы исчез «Стелс» стоимостью 19 тысяч рублей, который на некоторое время припарковали в школьном дворе.

А уже через день в Гусь-Хрустальном на улице Муравьева-Апостола в неизвестном направлении уехал велосипед «Макс» стоимостью 13500 рублей. Причем хозяин пристегивал его на трос, но это не помогло. Также 3 июля в Коврове похитили велосипед стоимостью 12 тысяч рублей.

Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Однако это далеко не исчерпывающий список подобных происшествий.

- Всего с 1 мая по настоящее время произошло боле 60 краж велосипедов, - уточнила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Анна Старикова.

Естественно, многих велокрадов задерживают. Например, во Владимире за такие хищения был задержан 17-летний парень, а в Муроме 29-летний молодой человек. Один воровал велосипеды в мае, другой в июле. В обоих случаях транспорт они уводили из подъездов и уезжали на них же домой.

Однако далеко не всегда полицейским удается разыскать воров и вернуть владельцам их велосипеды, так что о безопасности стоит подумать загодя.

Всегда с собой

Стражи порядка советуют при покупке обязательно сохранять все документы (чтобы можно было доказать, что велосипед ваш), обращаться в полицию сразу же после кражи, и рекомендуют не оставлять двухколесные машины без присмотра. Конечно же, не стоит покупать велосипеды с рук, так как они могут быть краденными, и тогда у вас его могут просто изъять.

Руководитель велоклуба «Владимир» Андрей Трубин рассказывает, что существует несколько простых, но очень важных правил, которые позволят вам сохранить и свой велосипед, и собственные нервы.

- Во-первых, ни в коем случае нельзя оставлять велосипеды в подъездах. Никакие закрытые тамбуры не помогут. Если вам дорого ваше транспортное средство, держите его дома. Те наши участники, у кого велосипеды стоят не 10-15 тысяч, а гораздо больше, всегда ставят их домой, даже если там мало места. Например, у кровати, - советует Андрей Трубин.

По словам опытного велосипедиста, во Владимире был даже случай, когда из подъезда с закрытым двором и установленными по периметру видеокамерами безвозвратно стащили сразу семь велосипедов.

Аналогичным образом не стоит полагаться на гаражи и сараи, которые тоже с легкостью вскрывают.

- Самое безопасное место для хранения велосипеда — это балкон собственной квартиры, - рекомендует Андрей Трубин.

Второе важное правило от велосипедистов со стажем — не возлагайте надежды на тросики и всевозможные цепи, в изобилии продающиеся в магазинах.

- Они с легкостью перекусываются, и в то же время некоторые цепи весьма громоздкие, тяжелые и неудобные в перевозке, - объясняет руководитель велоклуба.

В качестве живого примера Андрей Трубин назвал случай, когда оставленный у Торговых рядов всего на 10 минут велосипед едва не уехал без хозяина. Неизвестный похититель совсем чуть-чуть не успел перекусить достаточно мощную цепь.

- Поэтому по возможности велосипед следует оставлять с человеком, который за ним присмотрит. Если же отлучиться совершенно необходимо, а оставить не с кем, постарайтесь не уходить надолго — не более чем на 5 минут, - советует Трубин.

Еще один нюанс от опытных велосипедистов: когда приезжаете в какую-то организацию, будь то ваша работа или иная контора, всегда берите «железного коня» с собой в помещение. Бывалые велосипедисты, которые перемещаются на машинах стоимостью по 200 тысяч рублей, рекомендуют препятствующим вам людям прямо объяснять, что вы не готовы рисковать, и оставлять на улице пристегнутый тросиком дорогой транспорт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирские любители велосипедов солидарны с полицейскими — лучше не стоит покупать технику у продавцов на вторичном рынке. Зачастую там продают краденые велосипеды из Европы с перебитыми или стертыми номерами на рамах. Да и местные экземпляры тоже попадаются. Даже если у вас его не изымут, то в случае кражи вероятность найти машину без документов и без номера сводится почти к нулю.

- Бывали случаи, когда владельцы находили свои велосипеды на сайтах объявлений, но изъять их не получалось даже при помощи полиции, - объясняет Андрей Трубин.