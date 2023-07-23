Во Владимире клумбы разоряют люди и голуби

. Фото: Виктория СУХОВА

Несмотря на то, что большую часть цветов высадили еще весной, во Владимире продолжают благоустраивать клумбы. Всего на сегодняшний день посажено 320 тысяч саженцев цветов более чем 30 сортов: петунья, тагетис (бархатцы), сальвия, виола, астры, цинии, георгины однолетние и другие. Плюс 15 тысяч растений высадили на вертикальных конструкциях. По сравнению с прошлым годом, число высаженных цветов увеличилось на 20 процентов. И это не может не радовать.

. Фото: Виктория СУХОВА

Но, несмотря на позитивные цифры, проблем тоже хватает. Из-за санкций многие семена едва удалось достать, приходилось искать обходные пути. Хорошо еще, что две трети растений выращиваются в собственном тепличном комплексе. Кроме того, в этом году подвела погода. Из-за заморозков в мае многие цветы погибли, оставив в клумбах проплешины.

Не последнюю роль играет и человеческий фактор. Зачастую владимирцы сами уничтожают цветы или забирают растения себе домой или на дачу.

Голуби за два дня вытоптали клумбу цветов. Фото: Виктория СУХОВА

- В этом году, особенно в центре, очень много случаев «вандализма». Так обидно, стараешься, сажаешь цветы, чтобы вокруг было красиво. А люди идут и просто вырывают их с корнем, бросая рядом на асфальт. Другие же просто-напросто воруют растения, - говорит озеленитель Ольга Халиуллина.

Но и это еще не все. Вредят озеленению и голуби. Они выклевывают и вытаптывают саженцы на клумбах. Именно по этой причине пришлось благоустраивать клумбу возле Красносельского пруда.

Жители сами подкармливают голубей. Фото: Виктория СУХОВА

- В начале июня мы высадили на эту клумбу желтые бархатцы. Через два дня приезжаем, а на земле осталось всего несколько саженцев. Оказалось, что местные жители прикармливают голубей, кидая хлебные крошки прямо в клумбу, и никакие замечания не помогают. В итоге стая птиц просто вытаптывает посаженные цветы. Так что благоустраиваем эту клумбу уже во второй раз. Здесь будет высажено 1200 саженцев лимонного тагетиса или, как их называют в народе, бархатцы, - рассказала главный инженер МКУ «Благоустройство» Мария Шашкова.

Чтобы благоустроить одну такую клумбу, уходит половина дня. «Расцветает» город благодаря работе всего 12 озеленителей. Они ежедневно поливают, подкармливают, пропалывают клумбы. Еще 5 человек ежедневно ухаживают за рассадой цветов в муниципальной теплице.

На сегодняшний день во Владимире благоустроено 56 клумб и цветников на общей площади около шести тысяч квадратных метров, а также 42 цветника вертикального озеленения, выставлено 417 вазонов. Еще четыре клумбы планируют оформить в ближайшее время. Две из них появятся в новых скверах — на улице Гвардейской в микрорайоне Юрьевец и Кутузовском сквере, который должны открыть ко Дню города.

Ежедневно в городе трудятся 12 озеленителей. Фото: Виктория СУХОВА

- Мы уже разработали две концепции озеленения. Поскольку Кутузовский сквер станет памятным местом, клумбы там будут лаконичными, но в то же время торжественными. Планируем высадить красные и белые бегонии, - уточнила Мария Шашкова.

Как уточнили в мэрии, также в сквере спилят аварийные деревья и на их место посадят новые крупномеры.