Владимирцы смогут услышать песни атомных электростанций

Дом-музей Столетовых. Фото ВСМЗ.

Совершенно необычное мероприятие, которое организует Информационный центр по атомной энергии совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, обещает прогреметь на весь город и всколыхнуть уснувшую на лето культурную жизнь нашего города.

Впервые во Владимире пройдет научный фестиваль «СтолетовФест. Физика и музыка». В основу проекта легли лекции экспертов о природе звука и дальнейшем развитии музыки с точки зрения науки и техники.

- Концепция фестиваля не случайна: и пока братья Столетовы были детьми, и уже позже, когда профессор Александр Столетов преподавал в Московском университете, музыкальные вечера были одним из любимых и привычных занятий семьи. Нередким гостем в московской квартире Столетовых был еще один наш известный земляк — композитор Сергей Танеев. Мы совместно с музеем, по сути, возрождаем традицию, и во дворике Дома-музея Столетовых вновь зазвучит музыка. Но поскольку Александр Григорьевич— физик, в основу программы легли лекции о природе звука и развитии музыки с точки зрения науки и техники, — рассказал руководитель ИЦАЭ Владимира Кирилл Губин.

Откроет фестиваль показ иммерсивного спектакля «Столетов», который состоится в 15 часов. Билеты на него разлетелись, как горячие пирожки, поэтому в этот раз посмотреть его все желающие не смогут. Однако на другие мероприятия вход свободный.

С 16 часов начнет работу «Научная лужайка». Взрослые и дети смогут сыграть в «Физическую дженгу», викторину «Физика для чайников», проверить уровень своей энергии на «Атомных скакалках» и услышать «Звуки науки». А еще можно будет попробовать построить мост Да Винчи и сложить огромный пазл.

В 16.30 стартует лекционно-музыкальная программа. Скрипач из Санкт-Петербурга Никита Дёмин выступит с лекцией «Физика звука. Появление и развитие звукозаписи». Лекция будет сопровождаться игрой на электроскрипке.

Продолжит программу в 18.30 владимирский музыкант-экспериментатор Илья Чертков. Его лекция «Перспективы развития экспериментальной и авангардной музыки в обозримом будущем» будет сопровождаться авторским экспериментальным сетом, который проиллюстрирует, как сейчас звучит авангардная музыка, создаваемая с помощью современных технологий.

Исполнитель Петр Термен в 20 часов выступит с лекцией «Физика и музыка Льва Термена». Он расскажет о том, как физический прибор стал музыкальным инструментом, что сыграл на терменвоксе Владимир Ленин и какой подарок от вождя мировой революции получил его прадед Лев Термен. Петр Термен выступит вместе с владимирской пианисткой, музыковедом Яной Тарасовой. Они исполнят музыкальный сет на терменвоксе и фортепиано.

КОНКРЕТНО

Научный фестиваль «СтолетовФест. Физика и музыка» состоится по адресу: г. Владимир, ул. Столетовых, д. 3, дворик Дома-музея Столетовых. Вход свободный.