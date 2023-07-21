Во Владимирской области раскрываемость убийств достигла ста процентов

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На днях пресс-служба УМВД России сообщила, что показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума.

- Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Данное утверждение в полиции подкрепили цифрами статистики. Оказалось, что в январе-июне 2023 года уменьшилось на 2% число зарегистрированных преступлений.

В частности количество убийств и покушений на убийство снизилось на 2,1%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%.

Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%.

В полиции пояснили данные цифры профессиональной работой органов внутренних дел. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Да и по другим статьям показатели высокие: в России раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов.

В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%.

- Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - подытожила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Соотносятся федеральные цифры и с региональными данными. Во Владимирской области по ряду показателей цифры даже еще более мощные. И если общее количество зарегистрированных преступлений в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года незначительно возросло (на 0,8%), то вот по отдельным категориям преступлений ситуация обратная.

- Сократилось количество таких преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 9,3%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 30,3%, а также грабежей - на 28,6%. Не допущено роста убийств и покушений на убийство, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

А по раскрываемости преступлений ситуация и вовсе поразительная. Так, раскрываемость убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев в первом полугодии составила 100%, грабежей - 90,3%. То есть у нас полицейские показали результаты лучше, чем в среднем по стране.