Во Владимире не станут перекрывать движение из-за реставрации Золотых ворот

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Днем 19 июля у Золотых ворот начали расти строительные леса. Ранее мэрия уточняла, что после их возведения окончательно прояснится вопрос с необходимостью перекрывать движение.

Красная разметка

Глава города Владимира Дмитрий Наумов еще весной в ходе своей пресс-конференции озвучил информацию, что на время комплексной реставрации Золотых ворот могут частично закрыть движение по улице Большой Московской, сузив ее до одной полосы. Да и на улице Дворянской ожидались неудобства из-за возникновения строительного городка подрядчиков.

Но на деле все оказалось значительно лучше. Сейчас леса у Золотых ворот действительно выросли, правда, пока только с юго-западной стороны. С этой же стороны подрядчики раскинули свой строительный городок — за зелеными стенами временного ограждения можно наблюдать мешки и упаковки со стройматериалами, пару бытовок и кое-какой строительный инвентарь. Тут же организован въезд к месту ремонта.

Кроме того, со стороны корпуса ВлГУ, у памятника Лебедеву-Полянскому, на проезжей части нанесли временную дорожную разметку красного цвета.

Сами строители пока еще не ведут очень активных работ снаружи — несколько человек продолжают закреплять леса. Впрочем, двери, ведущие внутрь башен, открыты. Несколько дней назад внутри начали подготовительные работы.

Заторов не ожидается

В мэрии Владимира подтвердили, что реставрация и выросшие у памятника ЮНЕСКО леса никак не помешали проезду.

- В результате забор (со стороны корпуса ВлГУ — авт.) даже сдвинули практически на половину левой полосы, впритык к лесам. Они заняли минимально возможную площадь. Таким образом, проезжую часть максимально освободили, и никаких пробок на этом участке не фиксируется. Фактически перегорожен лишь левый поворот (перед Золотыми воротами с «московской» стороны — авт.), где транспорт огибает памятник, но поток там минимальный, и затруднений не имеется, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Городские власти добавили, что постановление об ограничении дорожного движения принимать не придется, потому что в нем попросту нет смысла. Так что водители могут выдохнуть — перекрывать улицу Большую Московскую не станут никоим образом.

Также мэрия уточнила, что внешний вид ограждений хотя и не придает красоты самому памятнику, но совершенно точно предупреждает водителей об опасности. Кстати, с обеих сторон от Золотых ворот поставили и временные дорожные знаки, предупреждающие о проведении ремонта: они предупреждают о сужении дороги и ограничении скорости до 40 километров в час. Кроме того, забор вокруг Золотых ворот обвесили сигнальными огнями, которые хорошо видно в темноте.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике еще раз подтвердили, что все свои работы, предваряющие комплексную реставрацию, на объекте завершили. Теперь сотрудники музея будут появляться у памятника лишь при завершении реставрационных этапов, но постоянно там находиться не будут.

А туристам придется подождать — реставрация одного из главных символов Владимирской Руси продлится до 1 августа 2025 года. Таковы условия госконтракта подрядчиков с Министерством культуры России.