Во Владимирской области резко выросло число ДТП с детьми на мотоциклах

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во Владимирской области резко участилось число ДТП с участием мототехники. И что больше всего смущает представителей ГИБДД, в авариях часто страдают и гибнут дети. Лишь за минувшие две недели случилось семь серьезных аварий с мотоциклами, мопедами и питбайками с участием несовершеннолетних.

Смертельный подарок

За первые полгода в регионе случилось 58 ДТП с участием юных мотоциклистов, в которых трое погибли, а 64 ребенка получили травмы. И если за все зимнее время случилось всего пять таких аварий, то за июль их произошло уже 17.

Особенно показательным стал трагический случай, произошедший 13 июля в Гусь-Хрустальном районе.

- 15-летний юноша на питбайке, не имевший навыков управления, врезался в дерево и от полученных травм скончался, - объяснил заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.

Трагизм ситуации в том, что питбайк юноше подарили бабушка и дедушка буквально за пару часов до трагедии. Парень поехал по скользкой дороге, не справился с управлением и вылетел в деревья.

Не менее показателен случай в Муромском районе, где 17-летний молодой человек на мопеде врезался в другой мопед, под управлением 15-летнего подростка. В результате оба водителя и 12-летний пассажир второго участника попали в больницу. Туда же врачи отправили еще одного 17-летнего муромлянина и его пассажира, которые в тот же день по неопытности выехали на газон и врезались в столб.

А 17 июля в Кольчугино юноша на питбайке проигнорировал знаки приоритета и влетел на перекрестке в кроссовер. В итоге парень тоже лечится в больнице.

Встреча на АЗС

Обеспокоенные возросшим числом ДТП с юными гонщиками, сотрудники Госавтоинспекции начали специальные рейды по всей территории Владимирской области. Спецрота ДПС ежедневно выезжает в города, деревни и села. В один из таких рейдов мы отправились вместе с ними.

Утром 19 июля наш путь лежал в Камешковский район. Пять экипажей рассеялись по округе в поисках мотоциклистов. Инспекторы уточнили, что их главная цель не столько наказать, сколько предупредить беду.

Ни в селе Второво, ни в Тереховицах подростков на мототехники мы не встретили. На одном из перекрестков в частном секторе за рулем мопеда попался лишь зрелый мужчина - работник местного предприятия ехал домой на обед. Документы в полном порядке, сам водитель в шлеме, так что никаких нарушений нет.

А вот непосредственно в Камешково на местной АЗС представители ДПС увидели, как двое юношей заправляют свои питбайки. Конечно, парни не едут, а стоят, но на записях с камер наблюдения автозаправки видно, как они туда прикатили своим ходом. Молодых людей «затормозили».

Хобби с нарушением

Мотоциклистами оказались камешковцы Артем и Григорий — одному 15 лет, другому 14. Парни уверяют, что катаются только по лесам. При этом они с полным знанием дела рассуждают о своей технике. Так как никаких документов у ребят нет, пришлось вызывать на место родителей. А пока ждали мам, ребята объяснили, что питбайки для них это нечто большее, чем просто покатушки.

- Купили мне этот байк целиком, но собирал я его почти с нуля: полностью разбирал, перебирал, поставил новый движок, перекрашивал раму. В общем, сборная солянка. Хочу еще поставить новый пластик, да много чего еще нужно, - перечисляет Артем. - Это мое хобби, мне это нравится. Конечно, будь у нас в Камешково секция мотокросса, мы бы обязательно туда пошли. Но секция только во Владимире, это слишком далеко.

Парень признается, что действительно иногда нарушал правила дорожного движения. Однажды его уже ловили сотрудники ДПС в деревне, но на первый раз пожалели и ограничились профилактической беседой. Однако на этот раз разговором отделаться уже не вышло.

Друг Артема Григорий тоже признался, что хотя байк ему купили, но тоже многое сделал сам, и тоже любит возиться с техникой.

- А ехали мы не по трассе, а через больничные пруды, мы только по лесам катаемся, - заверили юноши в один голос.

Тут подоспели мамы. Инспекторы составили протокол отстранения от управления, оформили передачу техники родителям под их ответственность, собрали со всех объяснения и написали рапорты. Так как парни еще юные, материал отправят в инспекцию по делам несовершеннолетних, которая и будет составлять протоколы об административных правонарушениях. Помимо того, что ребята катались на мощной технике без прав, претензии есть и к родителям, которых могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- Это мой старший сын. Ему питбайк родственники подарили, хотя я очень против. Вообще мы сейчас в деревне живем, и сын только там ездит, - объяснила одна из мам.

Другая мама сказала, что питбайк сыну подарил крестный отец.

- Второй год катается, никаких происшествий не было. Конечно же, мы за него переживали. Раньше он катался на чужом питбайке, а как исполнилось 14 лет, крестный дал деньгами, пошли и купили. Они ездят по полям, но у нас в городе это единственная доступная заправка, - объяснила Екатерина.

Рейды по территории Владимирской области будут продолжены, причем спецрота ДПС и местные инспекторы охватят все уголки региона без исключения.