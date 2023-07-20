34 уникальных владимирских книги оцифруют для Национальной электронной библиотеки

Фото с сайта Владимирской областной научной библиотеки. Автор Е. Хроменкова.

В этом году в рамках национального проекта «Культура» вновь будут оцифровываться рукописные книги и печатные издания, которые имеют выдающуюся духовную, материальную ценности, а также особое историческое, научное, культурное значение.

На этот раз разные регионы России представляют более 50 фондодержателей, среди которых библиотеки, музеи, учебные заведения. Ими будет оцифровано и представлено в свободном доступе 8 тысяч книжных памятников.

Из фонда Владимирской областной научной библиотеки экспертной комиссией были отобраны 34 уникальных издания, которые станут частью Национальной электронной библиотеки уже этой осенью.

Тематический раздел «Памятники печати региональных типографий» пополнят издания, вышедшие в первые десятилетия работы местных типографий. Среди них каталоги Владимирской городской публичной библиотеки 1897-1898 годов и 1899-1900 годов, изданных во Владимире на Клязьме. Они позволяют узнать, что в то время читали владимирцы, насколько публичная библиотека отвечала запросам читателей, а также на какую часть образованной публики была ориентирована. К слову, первая книжная коллекция учреждения составляла 965 томов, а к 1902 году ее фонд вырос до 2016 экземпляров по разным отраслям. Это были книги дворянских усадеб, частных библиотек различных учреждений и организаций XIX и XX веков, в том числе книги семинарий.

- Без изучения такого рода каталогов невозможно реконструировать социологический портрет владимирского читателя того времени. Для нашей области эти издания ценны еще и тем, что существующая сегодня областная научная библиотека является правопреемницей городской публичной библиотеки, то есть по сути это первые каталоги нашей библиотеки, - подчеркивают в самом учреждении.

Большой популярностью в конце XIX и начале XX веков во Владимирском крае пользовались поэты-самоучки Ефим Груздев и Прокопий Мунисов – уроженцы Ковровского уезда. Их поэтические сборники – пример художественного отражения крестьянского труда в литературе.

Фото с сайта Владимирской областной научной библиотеки. Автор Артем Арканов.

Сектор редких книг и рукописей научной библиотеки предоставил для оцифровки ряд отечественных изданий начала XIX века и одно издание рубежа XIX — начала XX веков. Это «Новые Мармонтелевы повести», переведенные и изданные Карамзиным в двух томах в 1822 году. Эти образцы французской прозы охотно читались русской публикой. Оцифровке подлежит и двухтомник известного военного писателя и мемуариста принца (князя) Жарля Жозефа де Линя «Письма и мысли» 1809 года.

Также привлекает внимание еще одна книга в кожаном переплете (ее, возможно, держал в руках автор — Алексей Голицын) - «Таблица хронологическая государей европейских», изданная в Москве в 1801 году. Составленные Голицыным таблицы показывают, кто был владыкой той или иной страны за конкретный год. Алексей Голицын, представитель одного из самых многочисленных княжеских родов России, был связан с Владимирским краем. В 1778 году после увольнения с военной службы он был назначен советником Палаты уголовного суда Владимирского наместничества, а в 1781—1788 годах был ее председателем. Позже он служил ярославским вице-губернатором.

За все время участия в национальном проекте Владимирской областной научной библиотекой было оцифровано 148 уникальных изданий, доступных на портале НЭБ «Книжные памятники», а также в электронной библиотеке «Земля Владимирская». В ближайшее время на портале региональной электронной библиотеки появится отдельный раздел, обобщающий все оцифрованные издания национального проекта (включая отобранные экспертами книжные памятники 2023 года).