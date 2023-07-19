Муромские власти рассказали о судьбе погорельцев из дома на улице Калинина

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях мы писали о ситуации с погорельцами из дома №19 по улице Калинина города Мурома, большинство из которых в марте остались без квартир в результате пожара. Власти города на Оке ответили на наш официальный запрос и прояснили ряд моментов по этому поводу.

Не поджог

Впервые с жителями сгоревшей двухэтажки мы общались в марте, и тогда власти города обещали оказать им необходимую помощь, хоть и не быстро. В июле погорельцы вновь позвали нас к себе и рассказали, что новую жилплощадь получили только две квартиры, которые были муниципальными. Те же, у кого жилье приватизировано, пока нового жилья не получали. В частности, самая старая жительница дома, 90-летняя Мария Чурдалева, вовсе посетовала, что чиновники предложили ей взять ипотеку.

Публикация вызвала бурную реакцию в Муроме, причем не все встали на сторону пострадавших. В частности, звучала версия, что погорельцы и вовсе сами могли поджечь свой дом в целях получения новой жилплощади. Однако эту версию отмели в Главном управлении МЧС России по Владимирской области. В ведомстве 18 июля нам сообщили, что причиной пожара стал не поджог, а аварийный режим работы или неисправность электросети, этот факт официально установлен расследованием, проведенным дознавателями, так что спекуляции на этот счет отметаются.

Вот так выглядят второй этаж и кровля сгоревшего дома. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как бы то ни было, перед администрацией округа Муром мы поставили пять вопросов:

- будут ли предоставлены жильцам дома №19 по улице Калинина денежные компенсации (либо новое жилье) за сгоревшие квартиры? Если да, то в какие именно сроки?

- с какой целью от граждан потребовали собирать справки на признание их малоимущими?

- почему в разных постановлениях администрации округа Муром срок расселения граждан оказался отличным: в одних документах он датирован 2028-м годом, в других (после пожара) – 2033-м годом?

- на какое возмещение в принципе могут рассчитывать погорельцы данного дома в своей ситуации?

- какая помощь оказана погорельцам со стороны окружной администрации в настоящее время?

До 2033 года

В мэрии города на Оке уточнили, что в пострадавшем доме имелось девять квартир, причем сами жильцы еще до пожара обратились к властям с заявлениями по признанию помещений непригодными для проживания, а самого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Процедура обследования и оценки двухэтажки была произведена 17 марта 2023 года, то есть ровно за день до пожара, случившегося ночью 18 марта. Дом ввиду физического износа действительно признали аварийным и подлежащим сносу, заключение было утверждено администрацией Мурома 28 марта.

Что до вопроса, как так вышло, что сперва в документах мэрии фигурировал в качестве расселения 2028 год, а затем оказался 2033-й, в администрации Мурома рассказали, что речь идет о двух разных процедурах. В последнем случае оценивали непригодность дома в целом, а там, где срок стоял до 2028 года, заключение давалось лишь на отдельные квартиры.

«На основании заключений межведомственной комиссии постановлениям администрации округа Муром от 13 августа 2020 №427 и от 1 февраля 2022 №38 отдельные жилые помещения в указанном доме были признаны непригодными для проживания. Данными постановлениями было предусмотрено предоставление в срок до 31 декабря 2028 года нанимателям и собственникам соответствующих жилых помещений в указанном доме жилых помещений для постоянного проживания, при подтверждении гражданами общих требований нуждаемости и малоимущности. Таким образом, интересующие вас сроки, указанные в запросе, не являются тождественными и приняты по итогам различных административных процедур», - уточнили власти Мурома.

Погорельцы обратились в прокуратуру. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Далее начальник Управления жилищной политики окружной администрации Анна Гребенчук уточнила, что теперь, согласно закону, собственникам квартир (то есть тем, у кого жилье приватизировано), дается определенное время для самостоятельного сноса или реконструкции. Если же они ничего не сделают, то дом по истечении срока переходит муниципалитету, и тот платит выкупную стоимость жильцам. По сути, это и есть та самая пресловутая компенсация за жилплощадь, которую просят погорельцы. Причем теперь жителям на снос дома дается фактически 10 лет! И лишь в 2033 году жителям выплатят компенсацию. Столь длительный срок людей и возмутил.

Малоимущих здесь нет

В администрации добавили, что если для хозяев квартиры это жилье было единственным, и они признаны малоимущими, они претендуют на внеочередное получение новой квартиры. Таким образом, малоимущие жильцы сгоревшего дома смогут получить жилье по договору социального найма, а позже — новые благоустроенные квартиры взамен утраченных.

Именно в связи с этим обстоятельством людям после пожара раздали листочки-бегунки для сбора справок на признание малоимущими. В администрации добавили, что это действительно называется предоставлением муниципальной услуги. В любом случае, погорельцы обязаны были собрать справки о своих доходах и доходах членов семьи за предшествующий год, после чего их либо признают, либо не признают малоимущими.

Такие "бегунки" выдали жителям дома на Калинина. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«В настоящее время никто из собственников помещений... малоимущим не признан, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях не состоит. Более того, для большинства собственников жилые помещения в указанном аварийном доме не являются единственными жилыми помещениями для проживания», - написала в ответе на запрос Анна Гребенчук.

Помощь

Наконец, в администрации округа рассказали, чем именно помогли пострадавшим на том пожаре людям. Как и указывалось ранее, вместе с управляющей компанией «Союз» жильцам сразу после ЧП помогли вывезти уцелевшие вещи, организовав погрузку и транспорт, а по отдельным просьбам погорельцев также помогли им с местами для хранения вывезенных вещей. Кроме того, всем жильцам предложили поселиться в маневренные помещения из расчета 6 квадратных метров жилплощади на человека до решения вопроса с постоянным жильем.

- В настоящее время правом на проживание в жилом помещении маневренного фонда воспользовались лишь две семьи собственников, - сообщила Анна Гребенчук.

В заключение в мэрии добавили, что на основании письменных заявлений погорельцам выплатили по 5000 рублей.

Сами жильцы сгоревшего дома на днях рассказали, что после личного приема у Муромского городского прокурора ими были написаны заявления, на основании которых надзорное ведомство планирует через суд сократить срок переселения с 2033 года на более ранние даты. Пока проверка по данным фактам продолжается.