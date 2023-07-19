Во Владимирской области чиновники решили, как будут защищать детей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях губернатор Александр Авдеев подписал указ о разработке комплекса мер, направленных на снижение смертности и преступности среди несовершеннолетних.

Основными факторами, негативно влияющие на жизнь и безопасность детей в регионе, являются: нестабильная экономическая ситуация в стране, высокий уровень безработицы, снижение доходов населения при росте цен, высокий уровень аварийности на дорогах, отсутствие условий для организованного отдыха.

ДТП, насилие, несчастные случаи

Одной из ключевых задач власти видят в обеспечении безопасности детей на дорогах. В прошлом году в регионе в авариях погибли семь детей, травмы получили 242 несовершеннолетних. Происходит это из-за плохого состояния дорог, недостаточной освещенности, отсутствия необходимого уровня знаний у детей о правилах безопасности, несвоевременно оказываемой помощи пострадавшим.

Еще одна проблема, которую предстоит решить, связана с гибелью детей на пожарах и воде. В 2022 году в огне погибло четыре ребенка, еще четверо пострадали. Наиболее подвержены риску возникновения пожаров жилые помещения, в которых родители оставляют детей без присмотра, дома, где проживают многодетные и неблагополучные семьи.

Водоемы представляют опасность в любое время года. По данным регионального УМВД, за прошлый год утонуло 12 детей. Летом они купались либо в запрещенных местах, либо без присмотра взрослых. Зимой выходили на тонкий лед.

Серьезную угрозу для безопасности представляют открытые окна. Только в прошлом году из-за недосмотра родителей из окон квартир выпало 10 маленьких детей. Они получили травмы различной тяжести.

Одной из самых опасных угроз является насилие над детьми. В прошлом году в регионе произошло 841 преступление в отношении несовершеннолетних: 49 были сопряжены с насильственными действиями, 117 раз дети подвергались преступлениям сексуального характера, в 127 случаях имели место преступления против половой неприкосновенности. Отдельно следует выделить семейно-бытовое насилие и буллинг в школе, а также безопасность в интернете. Последний, по мнению чиновников, способствует росту психических заболеваний, разрушает нормы нравственности и наносит как моральный, так и физический вред. Кроме того, через него могут пропагандироваться идеи терроризма и экстремизма.

Особого внимания требует социальная инфраструктура для детей. В 2022 году в области один ребенок погиб на заброшенном объекте, а в этом году подросток выпал из окна на неиспользуемом, но незакрытом объекте. Мальчик получил серьезные травмы.

Что делать будем

Основная цель «Стратегии» - снижение уровня детской смертности и травматизма среди несовершеннолетних, защита семей, воспитание на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Для этого, по мнению властей, необходимо обеспечить достойный уровень жизни детей, благополучия семей, имеющих детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повысить эффективность мер по поиску пропавших несовершеннолетних, обеспечить оказание доступной и качественной медицинской помощи, в том числе речь идет о выделении лекарств детям, страдающим тяжелыми и редкими заболеваниями.

Также необходимо проводить больше мероприятий, направленных на профилактику потребления алкогольной и никотиновой продукции, наркотиков, самоубийства.

Что касается безопасной инфраструктуры, то нужно провести комплексный анализ всех объектов и ограничить доступ к аварийным и заброшенным зданиям и сооружениям, обеспечить доступность объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, детско-юношеского спорта, транспорта, отдыха и оздоровления детей, заняться благоустройством дворов и парков.

Еще один важный блок направлен на оказание родителям психолого-педагогической и консультативной помощи по вопросам образования и воспитания детей, развитие инфраструктуры социальных служб и служб примирения в школах.

Также обеспечить безопасность детей намерены с помощью пропаганды семейных ценностей, патриотического воспитания, защиты русского языка и ограничений на использование иностранных слов и ненормативной лексики.

Итак, Стратегия выработана. Теперь необходимо продумать мероприятия, которые превратят эту прекрасную идиллию в жизнь. В противном случае, она останется лишь красивой картинкой.