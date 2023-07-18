За ФК «Муром» будет выступать «испанец», за «Торпедо» - воспитанник «Локомотива»

"Испанец" Даниил Лобанов. Фото со страницы ФК "Муром" в ВК.

В минувшие выходные стартовало Первенство России по футболу в дивизионе «А» второй лиги. Напомним, что он разбит на две группы - «золото» и «серебро». Футбольный клуб «Муром», занявший второе место в прошлом сезоне, попал в группу сильнейших - «золото». Поэтому команда уже провела свой первый матч, соперником в котором стал волгоградский «Ротор». И, несмотря на то, что муромляне с 66-й минуты играли в меньшинстве, им удалось вырвать ничью и заработать одно очко.

Владимирское «Торпедо» продолжит играть в дивизионе «Б», поэтому начнет свой путь в Первенстве 22 июля. Соперником черно-белых станет старейший клуб страны «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

Как же изменились составы команд из Владимирской области?

Трио из Вологоды и квартет из Великих Лук

В новом сезоне муромская команда попрощалась сразу с 8 игроками: Максимом Левиным, Сергеем Ильиным (на двоих забили 14 голов), Константином Поповым, Алексеем Ивановым, Маделханом Байжаном, Максимом Вотиновым (на его счету 8 забитых мячей и 5 голевых передач), Никитой Голуб (провел 66 игр, забил 17 голов и сделал 11 голевых передач), а также вратарем Денисом Дегтяревым. За красно-черных последний провел 23 матча, в которых пропустил 21 гол, а в 12 играх отстоял на «ноль».

Вторым вратарем муромского клуба стал 19-летний воспитанник муромского юношеского футбола Денис Балабанов. Также команду пополнили трое молодых перспективных футболистов, ранее выступавших за вологодское «Динамо». Защитную линию должны укрепить Ильнур Габдуллин, Дмитрий Мироненко, Валерий Чупин. Плюс пришли четверо игроков из клуба «Луки-Энергия»: правый вингер Даниил Агуреев, нападающий Манвел Агаронян, полузащитник Данил Сподарец и защитник Богдан Ващенко. Также «Муром» подписал контракты с 29-летним нападающим Романом Богдановым. Он является воспитанником ростовского СКА. В прошедшем сезоне выступал за ФК «Пионер» и ФК «Таврия».

Квартет из Великих Лук. Фото со страницы ФК "Муром" в ВК.

И, наконец, в составе команды появился атакующий полузащитник, «испанец» Даниил Лобанов. Воспитаннику московской школы футбола 21 год. Он прошел школу молодежного футбола в Испании. В течение трех лет выступал за разные клубы: Vila Olimpica Cf, Paterna Cf и Cracks Fc.

Футболист великолепно оснащен технически, имеет высокую стартовую и дистанционную скорость, хорошо видит поле, бьет с обеих ног.

Из Мурома во Владимир

Владимирское «Торпедо» тоже достаточно серьезно обновилось. Команду покинули лидеры и любимчики болельщиков — Никита Андреев и Мурад Омаров (перешли в кировское «Динамо»), Владислав Лабзин, а также Раиль Абдуллин, Владимир Шолох, Максим Сасс.

Фото с сайта ФК "Торпедо".

На просмотре в «КАМАЗе» находился лучший бомбардир черно-белых Дени Далиев, а самарские «Крылья Советов» оценивали Павла Горбачева. Однако оба, на радость болельщиков, решили остаться во Владимире.

Теперь о новобранцах. Состав владимирского «Торпедо» пополнил защитник Кирилл Кирянин. Он является воспитанником столичного «Локомотива», выступал за «Локомотив-Казанку» (Москва), ФК «Тверь», юношескую сборную России (до 16 лет).

Кирилл Кирянин теперь будет выступать за владимирское Торпедо. Фото с сайта ФК "Торпедо".

Также за черно-белых теперь будет выступать воспитанник ростовского футбола, защитник Даниил Седов. До переезда во Владимир он выступал за молодежные коллективы ФК «Ростов», ФК «Мастер-Сатурн», а также за основные составы «Дружбы» (Майкоп) и ивановского «Текстильщика».

Цвета владимирского «Торпедо» будет защищать и полузащитник Камиль Закиров. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как ФК «Краснодар-м» (Краснодар), «Анжи» и «Анжи-2» (Махачкала), «Рубин» (Казань), «Волгарь» (Астрахань), ФК «Минск» (Беларусь), «Ноа» (Юрмала, Латвия), «Динамо Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), ФК «Туапсе» (Туапсе), ФК «Тверь» (Тверь).

Кроме того, из Мурома к нам переехал полузащитник Никита Голуб. Он выступал за «Витязь» (Подольск), «Арсенал-2» (Тула), «Электрон» (Великий Новгород), ЦРФСО и «Днепр» (Смоленск), «Велес» (Москва), «Шинник» (Ярославль), ФК «Муром» (Муром).

Также двумя новобранцами стали уроженцы Мурома — Леонид Кузнецов и Кирилл Рощин. Оба выступали за молодежные коллективы ФК «Муром» и Академии имени Коноплева (Тольятти).