В Ковровском районе ищут причину появления африканской чумы свиней

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первый тревожный сигнал поступил из Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных 11 июля. Ветеринары сообщили, что свинью с признаками АЧС обнаружили у жительницы села Троицкое-Никольское. А уже через три дня стало известно о втором заражении, тоже под Ковровом.

В поле подозрения кабаны

На первом участке ввели карантин, а территорию в радиусе 20 километров объявили зоной риска. В Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям отметили, что одним из «подозреваемых» в появлении АЧС стали дикие кабаны.

«Управление считает, что риск возникновения новых вспышек АЧС, в том числе по причине контактирования поголовья свиней с дикой фауной (кабаны), на территории региона сохраняется и достаточно высок, в том числе по причине превышения плотности кабана (более 0,25 особей на 1000 гектаров)», - сообщили в ведомстве.

Специалисты добавили, что сейчас превышение этого показателя наблюдается как раз в Ковровском и соседнем Камешковском районах, а также на особо охраняемых природных территориях, где число диких животных традиционно выше.

Но рано делать кабанов «виновными». Еще весной в ответ на наш запрос Госохотинспекция Владимирской области сообщила, что плотность кабана на территории региона составляет 0,14 особей на 1000 гектаров, а в целом количество клыкастых равно 340 головам, что в реальности не так много.

Сотрудники Госохотинспекции уточнили, что сейчас плотность данного зверя стала еще ниже, и после добычи кабана в июне составила 0,13, не считая Ковровского и Камешковского районов, где это число действительно оказалось равно 0,26. Но разница в сотые доли столь ничтожна, что принимать ее во внимание не стоит.

Для примера госохотинспекторы указали, что в былые годы охоту на кабана во Владимирской области закрывали на 3-5 лет при падении его численности до одной особи на 1000 гектаров, что в четыре раза выше, чем сейчас. В ту пору в лесах региона обитало до 7000 кабанов, но разгула АЧС не наблюдалось.

- Например, в прошлом году АЧС была зафиксирована в Александровском районе, где плотность кабана составляла 0,19. Так что взаимосвязь делать некорректно, следует четко разбираться в ситуации, - считает начальник отдела учета и мониторинга объектов животного мира и среды их обитания региональной Госохотинспекции Федор Скрипченко.

Кстати, в тот раз источником заразы оказалась зараженная продукция из Подмосковья, а вовсе не дикая фауна. Госохотинспекторы отметили, что совершенно исключать возможности разноса заразы кабанов тоже нельзя, но с учетом того, что его группировка сильно разрежена, делать дикого зверя «подозреваемым» по АЧС рановато. Более того, инспекторы указали на научные данные, гласящие, что кабан является индикатором благополучия по АЧС на определенной территории, и когда сам заражается, то значит, что не в порядке что-то по линии сельского хозяйства.

К кому «прицепился» вирус

Второй случай АЧС на территории Владимирской области оказался зарегистрирован в селе Иваново, это всего в 17 километрах по прямой от Троице-Никольского. В межрегиональном Управлении Россельхознадзора отметили, что хотя кабан и вызывает подозрения, но пока с выводами никто не торопится.

- Сейчас проводится расследование, в ходе которого причины заноса АЧС будут установлены. Однако предварительные данные говорят о том, что в первом случае корма, которыми питалось животное, не были заражены, соответственно, этот факт не актуален. И, поскольку это личное подсобное хозяйство, существует риск заноса его владельцами из леса, - говорит официальный представитель Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Аракся Аракелян.

Понятно, что никто кабана в гости к домашней свинье не приводил, но вирус мог «прицепиться» к подошвам ботинок в любом месте. Тут любопытно, что оба случая заражения находятся не так далеко от федеральной трассы М-7, а Троице-Никольское вовсе пригород Коврова, так что случаи завоза заразы извне, в том числе нелегального, исключать не стоит.

В Россельхознадзоре напомнили, что для человека африканская чума свиней опасности не представляет, зато несет риск огромных убытков, связанных с ликвидацией ее очагов. К сожалению, вирус АЧС очень устойчив к внешней среде и дезинфицирующим средствам, а выжившие свиньи до конца жизни остаются его носителями.

КОНКРЕТНО

АЧС проявляется в форме лихорадки с повышением температуры тела животного до 41-42 градусов, длящемся от 3 до 7 дней. Болезнь сопровождается угнетенным состоянием, посинением или покраснением кожи ушей, живота, промежности и хвоста, воспалительными и некродистрофическими изменениями ряда внутренних органов, а также диареей, носовом кровотечением, судорогами, а у супоросных свиноматок — абортами.

Обо всех подобных случаях владельцы свиней должны немедленно сообщать ветеринарам по телефонам: 8(4922)60-16-29, либо в межрегиональное Управление Россельхознадзора: 8 (4922) 77-16-64.