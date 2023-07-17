Во Владимире пройдет международный театральный фестиваль

День благодарения.

Владимирский театр драмы готовится к третьему Международному фестивалю камерных и моноспектаклей «Театр. Территория единения». Он состоится с 14 по 21 августа. В нем примут участие 18 театров из России, Азербайджана, Израиля, Казахстана, Беларуси. В программе — 20 спектаклей и творческие встречи.

Поскольку здание театра до сих пор не отремонтировали, площадками фестиваля станут Центр культуры и искусства на Соборной (ул. Большая Московская, д. 33/35), Владимирский областной дом работников искусств имени Тумаркина (ул. Гоголя, д.2), а также сцена Молодежного театра высшей школы музыки и театра ВлГУ (ул.Никитская, 1).

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14 августа

Откроется фестиваль в 18 часов спектаклем Владимирского театра драмы «Моя мать — секретарь ангела смерти». Это история о судьбе женщины, родители которой стали узниками фашистского контрационного лагеря смерти Освенцима. В главной роли — Анна Лузгина. Постановку можно будет увидеть в ОДРИ.

В 19.30 Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» на сцене Молодежного театра Высшей школы музыки и театра ВлГУ покажет спектакль «Сказ про Федота-стрельца». Историю расскажут от лица волшебницы Маруси. Рассказчица - Наташа Галютина. На дуде игрец - Александр Гомзяков.

В 21.00 на сцену Центра культуры и искусства на Соборной выйдет Московская драматическая труппа «Блуждающие звезды». Они представят спектакль «Нездешний вечер». В его основе - некоторые страницы повести Марины Цветаевой «Нездешний вечер». В спектакле прослеживается жизнь поэтессы от последних дней пребывания в Елабуге до ее начала, через современников, хозяйку последнего дома, где она жила на Каме, сына Мура, через песни и романсы на стихи Марины Цветаевой и ее современников Анны Ахматовой, Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама, Беллы Ахмадулиной.

15 августа

В 18.00 на сцене Центра культуры и искусства на Соборной свой спектакль покажет Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. «День Благодарения» - остросоциальное произведение, в центре повествования которого наша соотечественница, оказавшаяся по ту сторону океана и как будто воплотившая пресловутую «американскую мечту». Ведь у нее есть и любящий муж, и большая дружная семья, и индейка на праздник. Это спектакль о поисках своего места в чужом мире, о том, куда приводят мечты, как они рождаются и разрушаются.

В 20.00 на сцене ОДРИ Акмолинской областной русский драматический театр из Казахстана представит спектакль «Письма к папеньке». Что чувствует ребенок когда-то любимый, а потом брошенный и забытый отцом? Пустоту? Отчаяние? Беспомощность? Как выстоять в этом сложном мире без поддержки папиных рук? Как не сломаться, сохранить себя и научиться прощать? «Письма к папеньке» - спектакль-откровение, поднимающий проблему брошенных детей.

В 21.00 на сцене Центра культуры и искусства на Соборной выступят артисты Брянского областного театра драмы им. А. К. Толстого. Они покажут спектакль «Роман с собственной душой». Он посвящен Марине Цветаевой. В спектакле звучат имена мужчин, героев, с которыми истории любви, переписок, встреч были самые яркие. И конечно же, стихи. Стихи, которые она посвящала каждому адресату.

16 августа

В 18.00 Азербайджанский театр юного зрителя покажет на сцене Центра культуры и искусства на Соборной спектакль «Контрабас». Герой ощущает в себе потенциал настоящего художника, и трезво осознает, что пока еще не вырвался из круга «ремесла». Пылко влюбленный в молодую оперную примадонну, он не решается даже заговорить с ней, и только в своей «звуконепроницаемой» комнате постоянно ощущает ее присутствии, ведет с ней страстные диалоги, слыша в ответ, согласно решению спектакля, ее божественный голос, исполняющий знаменитую арию. «Диалог» с возлюбленной перемежается «диалогами» с контрабасом, инструментом музыканта, также имеющем в спектакле свой «живой голос».

В 19.30 на сцене Молодежного театра Высшей школы музыки и театра ВлГУ Независимый театр «Выпускники- щукинцы» (Москва) покажет свой спектакль «Сорок первый». Идет Гражданская война в бывшей Российской Империи. И на этой войне судьба сталкивает в туркестанских степях двух непримиримых врагов - гвардии поручика Белой Армии Говоруху и отрока и бойца Красной армии Марютку. Мужчину и Женщину. Марютка- лучший снайпер в боевом отряде. Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. Может ли возникнуть любовь между непримиримыми идеологическими врагами? Что сильнее? Любовь или ненависть?

В 20.00 на сцене ОДРИ Луганский академический музыкально-драматического драматический театр на Оборонной покажет спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Неспроста пьеса имеет подзаголовок – История несостоявшегося подвига. Именно тоска по не сложившейся, несостоявшейся жизни и примеряет двух главных персонажей: Питунина и Пушкина. Все события пьесы узнаваемы и смешны, спектакль наполнен сочными деталями и отличными репликами. Спектакль прольет свет на любопытные подробности личной жизни тех, кто окружал Пушкина, - Жоржа Дантеса, Луи Геккерна, Наталии Гончаровой. И, возможно, окажется, что поэта можно было бы спасти.

17 августа

В 18.00 на сцене Центра культуры и искусства на Соборной театр-студия «Лица» (Израиль) покажет спектакль «Робинзон и дама без собачки». Они встретились по интернету и познакомились на Морском вокзале, сблизились на литературной почве, но кто-то из двоих – преступник. Или это все же история любви?

В 19.00 в рестобаре Пятница Bar&Kitchen Казанский театр юного зрителя покажет спектакль «Счастливая Шарлотта». Шарлотта Ивановна - загадочная гувернантка из великой комедии Чехова «Вишневый сад». Она показывает фокусы и рассказывает о своей удивительной и непростой жизни. А ее жизнь — это игра, карточный фокус, смешной и грустный аттракцион. После продажи вишневого сада Шарлотта отправилась путешествовать, и одной из ее остановок стала Россия XX века. Кого она встретила на своем пути, и какой урок преподнесла ей судьба?

В 20.00 на сцене ОДРИ участники Независимого театрального проекта (Смоленск) представят спектакль «Друг». Начинающий писатель проживает свою жизнь в мечтах о славе и деньгах, он пишет роман. В одиночестве, нищете его поддерживает единственный друг-собака. В конце концов, к Владимиру Михайловичу приходят и слава, и любовь, но опьяненный новыми впечатлениями, он забывает о старом друге, собака заболевает и умирает. Писатель опять лишается всего, с горечью вспоминая своего лучшего друга, которого однажды предал.

18 августа

Егорушкины птицы.

В 18.00 на сцене Центра культуры и искусства на Соборной Новый художественный театр (Челябинск) покажет спектакль «Егорушкины птицы». Морозные узоры чистой и крепкой прозы русского классика Леонида Леонова обретают театральную плоть в новом дуэтном спектакле двух ведущих актрис НХТ. Вы услышите Слово и Музыку жизни и смерти, падения и возвышения души, потери и обретения божественной искры.

В 20.00 на сцене ОДРИ Независимый театр «Выпускники-Щукинцы» (Москва) покажет спектакль «Новеченто». Это повествование о судьбе гениального пианиста-самоучки, музыканта, ни разу не сходившего с океанского корабля, где его нашли младенцем. Новеченто, помогая своему юному другу, впервые попавшему в шторм, говорит слова, которые затрагивают душу каждого: «Если не встанешь сейчас, то уже не встанешь никогда». Вот она, квинтэссенция спектакля, назидание потомкам, жизненное реноме.

19 августа

В 18.00 на сцене Центра культуры и искусства на Соборной Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького покажет спектакль «История любви». Пьесу Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» относят к жемчужинам отечественной драматургии ХХ века. Действие начинается в 1942 году в блокадном Ленинграде, но «Мой бедный Марат» - пьеса не о войне. Это пронзительная история о любви и дружбе, верности юношеским идеалам и страхе сделать выбор.

В 20.00 на сцене ОДРИ музыкант и литератор, режиссер Алексей Киселёв покажет свой спектакль «Ганс Кример». Это фантастический антифашистский комикс, основанный на «нереальных» событиях. Во втором отделении автор споет свои песни, в том числе, из авторских спектаклей. Многие из представленных композиций исполняют Аверин, Виторган, Данко, Теона Дольникова.

20 августа

Разве я не любила тебя.

В 18.00 на сцене Центра культуры и искусства на Соборной Театр минимализма «S.T. E. R» (Москва) покажет спектакль «Разве я не любила тебя?». В основе воспоминания Марии Ривы. Спектакль - эхо былых чувств, надежд, ожиданий в монологе Марии, дочери легендарной кинозвезды, иконы стиля Марлен Дитрих. Каково это - жить в тени славы такой матери? Как найти силы и желание жить, потеряв ее, не раз проклятую, но по-прежнему любимую?

В 19.30 на сцене ОДРИ драматический театр «Большая медведица» (Москва) покажет спектакль «Розовое платье с зелёным пояском». Наташа – злой гений чеховских «Трёх сестёр», персонаж, ставший символом торжествующего мещанства, пошлости, нахрапистости. Но такова ли Наташа на самом деле? «Розовое платье с зелёным пояском»— монолог 50-летней Натальи Ивановны Прозоровой в 1930 году, её рассказ об отношениях с тремя золовками, горькие воспоминания о жизни, которая оказалась совсем не такой, как мечталось в юности. Это история о неверном выборе, о несостоявшейся любви и о гибели при жизни.

Розовое платье с зелёным пояском.

21 августа

В 18.00 на сцене Центра культуры и искусства на Соборной Буинский государственный драматический театр (Татарстан) покажет спектакль «Дервиш». В основу спектакля легла биография татарского богослова Нургали Хасанова. Это история о человеке, ищущем ответы на извечные вопросы бытия, борющемся с самим собой в попытках сохранить веру и равновесие в эпоху мировых перемен.

Закроется фестиваль в 20.00 на сцене ОДРИ спектаклем Владимирского театра драмы «Vозле синих Zвезд». Это монолог «обыкновенного россиянина». По ходу пьесы мы понимаем, что человек много пережил, служил в ВДВ, бывал в горячих точках, овдовел, много думал и продолжает активно этим заниматься, поскольку давно живет в одиночестве. Внутренний монолог вслух для него не просто привычка, но и своего рода необходимость.