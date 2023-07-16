Школьный музей из Владимирской области стал победителем конкурса Музея Победы

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Музей Победы, что является одним из главных объектов парка Победы на Поклонной горе в Москве, а также считается главным музеем страны по Великой Отечественной войне, определил победителей всероссийского конкурса «Школьный музей – взгляд в будущее». В нем определялись лучшие просветительские и выставочные проекты, посвященные истории родного края и землякам-героям.

В итоге, учителя и ученики Ставровской средней общеобразовательной школы из Собинского района вошли в число лучших, выиграв в номинации «Классный час в школьном музее». Ребятам из школы провели урок в местном музее, посвященном Великой Отечественной войне. Мальчишки и девчонки узнали об основных битвах той войны, изучили экспонаты музея. Интерактивный урок в итоге заметили в Москве.

Кадр из записи урока.

Всего в рамках конкурсного отбора поступило свыше 500 заявок из 76 регионов России. В создании и реализации практик приняли участие более 2 тысяч человек, самому юному – 7 лет, самому взрослому – 84 года.

- Разнообразие работ поразило жюри. Педагоги с детьми представили страницы истории родного края разных лет, то есть говорили не только про Великую Отечественную войну, но и про специальную военную операцию, конфликт в Афганистане и других «горячих точках». Участники раскрыли факты о своей малой родине, изучали природоведение и этнические особенности. При этом они использовали различные способы подачи информации, интерактивные форматы. А самое главное – педагоги показали полное включение в исследовательский процесс учащихся, – поделилась руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Конкурс проходил в рамках трёх номинаций: «Предметные уроки в школьном музее», «Разговоры о важном» в школьном музее» и «Классный час в школьном музее». Кроме того, Музей Победы выделил наиболее активных педагогов в специальную номинацию «Наставник».

Экспертное жюри отобрало победителей – 50 команд и 23 педагога-наставника из 41 региона. Лучшие конкурсанты приглашены на ежегодный Всероссийский съезд «Школьный Музей Победы», который пройдёт 26-27 октября в Москве.

КОНКРЕТНО

Со всеми работами можно ознакомиться на сайте музея Победы.