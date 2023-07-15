Владимирцев приглашают на Праздник огурца и Вишневый спас

Фото ВСМЗ.

Сразу два «брендовых» праздника состоятся в эти выходные. 15 июля на территории Музея деревянного зодчества в Суздале уже в 21-й раз пройдет самый хрустящий и красочный Праздник огурца. А в воскресенье жителей областного центра будут угощать спелой вишней.

«Малосольные» танцы

Огуречные гуляния будут проходить в режиме нон-стоп. События будут следовать одно за другим с 12 до 19 часов.

Для маленьких гостей приготовили анимационные и игровые площадки, разнообразные мастер-классы и даже старинные аттракционы «Закрутиха», чьи элементы выполнены по чертежам XVIII-XX веков. Гурманов непременно привлекут гастрономические ряды с тематической продукцией: разносолами, пряными заготовками, пирогами, экзотическими видами варенья, включая огуречное. Также рядом развернется ярмарка мастеров.

Фото ВСМЗ.

Из прочих забав организаторы обещают запуск огуречных воздушных змеев, огуречные хороводы и «малосольные танцы», конкурсы на лучший огуречный костюм и огуречный частушечный баттл.

На главной сцене выступят приглашенные коллективы из Москвы. Трио «Старостин, Клевенский, Марио» исполнит акустическую музыку, опирающуюся на традиционные фольклорные корни. Каждый из музыкантов является признанным мультиинструменталистом. Ансамбль «Комонь» – один из самых востребованных коллективов, исполняющих традиционные песни в оригинальном звучании. В музыке миксуются традиционные темы из русского фольклора с современным звучанием – джазом, электроникой, фьюжном. Также перед гостями выступит творческое объединение «Петр Валентинович».

Изюминкой праздника в этом году станут звезды телеканала «Бобер» - Октябрина Ганичкина, Ольга Платонова и Сергей Ашарин. Они не только откроют праздник, но и проведут мастер-класс по засолке огурцов, будут участвовать в подведении итогов конкурсов «Самый Самый Огурец» и «Лучший Огуречный костюм», запустят в небо огуречные воздушные змеи и, разумеется, раздадут всем желающим автографы. Цена билета на праздник — 600 рублей, пенсионерам и детям с 7 до 14 лет — 400 рублей.

Фото ВСМЗ.

Отдельно нужно сказать о том, как же добраться до Суздаля, в этом году есть нюансы. Обычно гости попадают сюда через мост на реке Мжара, но он сейчас на ремонте. И транспорт «ныряет» в город с объездной ивановской дороги. 15 июля из-за обилия машин этот путь может быть затруднен. В качестве альтернативы организаторы предлагают ехать по юрьев-польской дороге. Следуя по ней из Владимира, в селе Старый Двор нужно повернуть направо на дорогу 17Н-66 и далее через Туртино и Ивановское добраться до Суздаля.

Кроме того, как сообщила администрация Суздаля, с 9 утра и до вечера в городе ограничат движение автомобилей по улицам Пушкарская и Толстого. Обойти этот участок можно будет по восточному объезду города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Нетёка, Стромынка, по улице Ленина. Перекрыта будет и улица Кремлёвская.

Для исключения скопления автомобилей на улицах будет организована бесплатная парковка на Суздальском автовокзале. От Суздальского автовокзала до места проведения Праздника огурца и обратно будут ходить бесплатные автобусы с интервалом движения 15 минут.

Изготовление вишневых пилюль

16 июля с 12 до 18 часов пройдет «Вишневый спас». У праздника будет три площадки: Патриарший сад, Спасский холм и улица Георгиевская.

В течение дня все желающие смогут посетить ярмарку-продажу, на которой будут представлены уникальные вишневые сувениры ручной работы, вишня, смородина, малина, черника, голубика, а также выпечка и варенье из вишни, компот, морс, травяной чай и сбитень.

Фото администрации города Владимира.

Купив билет в Патриарший сад (взрослый — 200 рублей, льготный — 100 рублей), можно будет посетить оранжерею, где растут необычные теплолюбивые растения. А также записаться на бесплатные экскурсии по Патриаршему саду, которые состоятся в 12, 13, 14, 15, 16 часов. Во время праздника здесь будет работать творческая мастерская, где гости смогут принять участие в мастер-классах и насладиться музыкой. С полудня и до самого вечера на площадке возле фонтана состоится концерт с участием владимирских артистов и творческих коллективов.

Для любознательных гостей в 13, 14, 15 часов будут проводиться бесплатные тематические экскурсии по улице Георгиевской (предварительно необходимо записаться на информационной стойке около входа в Патриарший сад). На большой смотровой площадке на улице Георгиевской с 14 до 17 часов будет представлена детская музыкально-интерактивная программа с конкурсами, викторинами и призами. А на малой смотровой площадке можно будет принять участие в познавательных программах Центральной городской библиотеки и Владимирского планетария, а также в мастер-классах «Вишневые рецепты» и «Изготовление вишневых пилюль по технологии конца XIX века» от музея «Старая Аптека» и кондитерской «Словно в мае».

Фото администрации города Владимира.

На Шалопаевке с 13 до 15 часов всех ждет гастрономическая программа «Гастро Вишня» с мастер-классами и розыгрышами призов. На территории праздника свои анимационные программы для детей представят частные музеи города: Дом-музей Пряника, Музей науки и человека «Эврика», музей «Огни Владимира», интерактивный музей «Суздальская дружина», салон-магазин «Рукотворная Мстера», кузница Бородиных. Также здесь можно будет сфотографироваться с уникальными «вишневыми» арт-объектами и веселыми персонажами Вишней, Клубникой, Пряником Павликом и его подругой Полиной и многими другими.

А вечером на большой смотровой площадке на улице Георгиевской гостей и жителей города ждут еще сюрпризы. В 17.00 состоится выступление и мастер-класс от «Не школы барабанов», а в 18.00 можно будет потанцевать вместе с Зумба Люсей и танцевальной студией «Не ангелы».