Общественники просят Президента России помочь восстановить храм в Муроме

Собор Рождества Богородицы. Фото И.П. Мяздрикова, 1894 год. Фото с сайта Муромского Историко-Художественного музея.

С инициативой возрождения одного из древнейших и ныне утраченных храмов в городе на Оке выступило межрегиональное общественное движение «Зов Народа». В былые годы храм находился на территории нынешнего парка культуры и отдыха имени Ленина, который сами муромляне называют Окским парком.

Храм на Воеводской горе

В Муроме многие наслышаны о кафедральном соборе, носившем имя Рождества Пресвятой Богородицы, и стоявшем на Воеводской горе, где в древние времена располагался городской кремль. В нем находились мощи святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Но в 1930-е годы храм был разрушен, и сейчас на этом месте раскинулся парк с аттракционами.

Известные муромские краеведы Любовь Глущенко и Юрий Смирнов в своей статье «Свято место пусто не бывает… (Кремлевская гора в городском пространстве Мурома)» указывают, что еще в 1873 году губернский архитектор Николай Артлебен обнаружил обломки каменных колонн и капителей XII века, а также строительные камни с тамгами. Причем тамги совпали с теми, что обнаружили в фундаменте собора.

«Это позволяет полагать, что каменный собор Рождества Богородицы существовал уже в домонгольское время и был разрушен во время одного из набегов монголо-татар», - пишут муромские ученые.

Также авторы уточняют, что собор упоминается и в летописных сообщениях, из которых следует, что церковь Рождества Богородицы в 1446 году стояла на Воеводской горе. В ту пору рязанский епископ Иона принял здесь на епитрахиль спрятанных от преследовавшего их Дмитрия Шемяки детей Василия II – Ивана и Юрия. В свою очередь, Иван III, уже став великим князем, неоднократно приезжал в Муром и возносил в этом соборе благодарственные молитвы.

Позже Иван Грозный через Муром ходил в походы на Казань, и в июле 1552 года «приходи государь в соборную церковь града того же Рождества пречистыя и к великим чюдотворцем князю Петру и княгине Февронии».

Как уточняют краеведы, предание гласит, что после победы над Казанью при участии Ивана Грозного был построен каменный Богородицкий собор в том самом виде, в каком он простоял до конца 1930-х годов, когда его разрушили.

В 1924 году церковь закрыли, а рядом появилось футбольное поле. Ну, а после разрушения собора на этом месте раскинулся Окский парк. Мощи святых Петра и Февронии были перенесены и сейчас находятся неподалеку — в Троицком соборе.

Письма

Спустя годы общественники вышли с инициативой восстановить разрушенный храм на том же месте и в том же виде, в каком его застало разрушение. По словам представителя движения «Зов Народа» Антона Еговцева, их руководитель Сергей Зайцев лично бывал в Муроме и во время визитов слышал о соборе Рождества Пресвятой Богородицы, а также о его истории, немало общался по этому поводу с краеведами. Поэтому и было решено направить письмо в адрес Президента России Владимира Путина, Патриарха Кирилла, Министерства строительства и ЖКХ, Министра культуры Ольги Любимовой, а также губернатора Владимирской области Александра Авдеева и главы округа Муром Евгения Рычкова.

«Наши дальнейшие действия будут направлены на восстановление храма. Многие люди не только в Муроме и Владимирской области желают этого, но и в целом по всей России», - сообщил Антон Еговцев.

Письма направили 11 июля, так что ответы на них общественники ожидают не раньше августа. По словам представителей движения, ранее им уже доводилось успешно собирать средства на восстановление храмов и непосредственно помогать в их восстановлении, так что не исключено, что и сейчас все получится.

Историческая память на новом месте

В Муромской епархии сообщили, что об инициативе общественников пока ничего не слышали, но разговор о восстановлении кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в городе действительно ведется, причем достаточно давно.

- Мы уже несколько раз обращались с такой инициативой, но в ходе диалога, в том числе с муниципалитетом, было принято решение оставить эту затею, чтобы не вызвать непонимания со стороны общественности, так как на этом месте находится городской парк, - говорит пресс-секретарь Муромский епархии иерей Артемий Чернов.

Впрочем, идею не совсем оставили — все же было принято решение возродить храм, но отстроить его на другом месте. Городские власти нашли для этой цели пустырь на Карачаровском шоссе, однако приезжавший в 2017 году на закладку первого камня Патриарх Кирилл заметил, что место для кафедрального собора не совсем подходит. В итоге Святейший предложил перенести строительство на более густонаселенный участок. Но чтобы не обижать жителей ближайших микрорайонов, в обозначенном месте все-таки воздвигли деревянную церковь.

Воевдоская гора со стороны Оки 1940-е годы. Фото с сайта Муромского Историко-Художественного музея.

- Несомненно, историческая память должна быть сохранена. Вопрос лишь в том, что сейчас территория занята парком, где возникнут сложности с подъездами и коммуникациями, к тому же прежний собор был очень небольшим, когда сам город был небольших размеров, и теперь в плане наполняемости людей он не совсем бы соответствовал кафедральному. Но от идеи возродить его мы не отказывались, скорее отложили. Потому что лучше найти плюсы на новом месте, - говорит Артемий Чернов.

В Муромской епархии заверили, что где бы в итоге храм ни воздвигли, за основу возьмут первозданный облик собора Рождества Пресвятой Богородицы, но обязательно учтут современные строительные требования. Например, установят пандусы для удобства прихожан и так далее. Но говорить о каких-то конкретных срока нельзя — место под строительство еще подыскивают. Возможно, благодаря вмешательству федеральных общественников это получится сделать быстрее.

Кстати, пока не ведется и речь о переносе мощей святых Петра и Февронии Муромских из Троицкого монастыря во вновь отстроенный собор. В Муромской епархии заметили, что планов таких у них нет, а давать обещания раньше времени просто не имеет смысла.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как рассказали во Владимирской епархии, сейчас священнослужители подали документы на реституцию четырех храмовых объектов. В их список вошли колокольня и здание церковно-приходской школы в Алексиевском храме Владимира, Никольская церковь с колокольней в селе Черниж Суздальского района, а также церковь Иоакима и Анны в поселке Боголюбово.

Как уточняют в епархии, фактически этими объектами они пользовались и пользуются, изменится лишь их юридический статус.