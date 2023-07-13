Восемь партий начинает борьбу за места в Заксобрании Владимирской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Треть избирательной кампании позади. 10 июля завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в Заксобрание Владимирской области.

В итоге, этот этап преодолели восемь региональных отделений политических партий. Первыми свои конференции провели партии ЛДПР и КПРФ (17 июня), Затем пошли «Коммунисты России», «Единая Россия», «Яблоко», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия». И, наконец, последними о своих политических амбициях заявили представители партии «Новые люди».

- Я хочу поблагодарить все политические партии, - сказал Вадим Минаев, председатель облизбиркома Владимирской области. – Наши представители были на всех мероприятиях по выдвижению кандидатов. И должен отметить, что везде была скоординированная работа. Обычно этот этап для многих проходит весьма нервозно. Но в этот раз все было штатно и спокойно.

В итоге, на 12 июля областная избирательная комиссия заверила уже пять списков политических партий. Самый большой список оказался у регионального отделения партии «Единая Россия», они заявили 103 человека. На втором месте идет КПРФ (70 человек). В списке «Коммунистов России» оказалось 56 человек, у ЛДПР - 55 человек, у «Партии пенсионеров» - 36 человек. В ближайшее время должны быть заверены списки «Новых людей» и «Справедливой России».

Что касается тех, кто идет по одномандатным округам, то тут ситуация распределилась так – в окружные комиссии обратились 126 кандидатов от всех политических партий. Во все 25 округов направили своих представителей КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия». «Справедливая Россия» ограничилась 21 избирательным округом. Документы «Новых людей» были поданы в 18 округов, семеро пошли от «Партии пенсионеров», двое – от «Коммунистов России» и один – от «Яблока».

Кстати, кандидатам от двух партий («Коммунистов России» и «Яблока»), а также самовыдвиженцам надо собирать подписи в свою поддержку, чтобы преодолеть муниципальный фильтр.

- Большинство из них использует современные возможности и технологии, собирая подписи через портал «Госуслуг», - сказал Вадим Минаев. – Мы почти в режиме реального времени можем наблюдать за этим процессом. Видим, что обе партии активно проводят эту работу. Так что этот первый блин комом точно не стал.

Кстати, на днях депутат Заксобрания от КПРФ Антон Сидорко заявил у себя в телеграм-канале, что в Кольчугино бюджетников просят отдать свои подписи за «Коммунистов России».

«Доброе утро, уважаемые коллеги! Необходимо срочно пройти голосование за подписи партии Коммунисты России и прислать мне скриншот заявления», привел текст обращений к бюджетникам Сидорко.

- К нам никто с жалобами по этому поводу не обращался, - прокомментировал данное заявление Вадим Минаев.

Теперь идет период регистрации кандидатов. Первые зарегистрированные уже есть, но процесс еще далек от завершения. Время для этого есть. Сроки регистрации завершаются 26 июля в 18.00. Сами же выборы пройдут с 8 по 10 сентября.