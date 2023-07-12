Владимирцы жалуются на «пропавшие» тренажеры парка Добросельский

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В 2021 году власти областного центра рапортовали о завершении капитальной реконструкции парка «Добросельский», в которой появилась масса интересных объектов. Не обошли стороной и спортсменов, но и тут без изъянов не обошлось.

После приемки парка у горожан сперва возникли вопросы к лавочкам, которые норовили упасть от первого же серьезного толчка, а через некоторое время претензии предъявили и к новеньким красно-серым тренажерам, которые установили рядом с хоккейной коробкой.

Год назад владимирцы посетовали, что качество тренажеров «не очень», и некоторые из них начали выходить из строя.

А нынешним летом из «Добросельского» пришел очередной тревожный сигнал.

- Тренажеров просто нет, - возмутился житель Доброго Евгений. - Пришли с сыном позаниматься, а там один синий снаряд, а от остальных одни стойки остались.

Евгений и другие местные жители высказали уверенность, что в парке орудовали вандалы, которые действительно время от времени там появлялись. Однако другие горожане заявили, якобы снаряды разобрали сами подрядчики.

- Демонтировали их в прошлом году, дали обещание, что вернут весной 2023 года, но до сих пор ничего нет, - сообщили владимирцы, живущие в районе улицы Егорова.

Как выяснилось на месте, тренажеры действительно находятся в разобранном состоянии. Рядом остались лишь брусья и один снаряд с турником. Немногочисленные дети и спортсмены-любители вынуждены довольствоваться этим. Причем все остальные объекты в парке оказались в весьма приличном состоянии, включая скейт-площадку, да и лавочки явно привели в порядок, и даже убрали те из них, что по какой-то странной случайности оказались установлены посреди дорожек.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Всему виной вандалы. Ломают все, крушат, а потом начинаются жалобы, что детям негде заниматься, - уверен житель улицы Добросельской Руслан, который приходит в этот парк позаниматься. - Неудобно, но что поделаешь, если люди сами к себе так относятся.

В мэрии Владимира пролили свет на происходящее. Оказалось, что отчасти виноваты действительно хулиганы, но вмешались и другие факторы.

- Тренажеры демонтировали в плановом порядке для проведения технического обслуживания. Всему виной физический износ объектов, а также отчасти и действия вандалов. Как только их починят, обязательно вернут на место, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Впрочем, градоначальники затруднились назвать точную дату возвращения снарядов на место. В мэрии объяснили, что пока точные сроки не установлены.

Таким образом, владимирцам придется еще немного потерпеть и позаниматься на турниках. Как долго тренажеры «Добросельского» окажутся в ремонте, покажет время.

Но хотелось бы обратить внимание представителей мэрии на то, что серые столбики вместо тренажеров не только плохи эстетически, но и опасны. Не дай бог, кто из детей споткнется и уткнется головой в острые края остовов без тренажеров, беда тогда неминуемо. Так что стоит поторопиться с возвращением тренажеров.