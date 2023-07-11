Средний размер ипотеки во Владимирской области составил более 3 миллионов рублей

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Риэлторы и банковские эксперты утверждают, что в России наметился новый ипотечный бум. И данные рейтинга, подготовленного агентством РИА «Новости», это скорее подтверждают, нежели опровергают. Однако в разных регионах ситуация обстоит по-разному.

Противостояние севера и юга

Начать стоит с того, что объем выдачи ипотеки в России за последний год составил более 1,5 миллиона кредитов. А денежный объем выдачи кредитов на покупку жилья за этот период составил 5,6 триллиона рублей. Это больше, чем суммарный объем ипотечного рынка за шесть лет с 2010 по 2017 годы, и лишь немного уступает рекордному результату 2021 года.

При составлении рейтинга учитывались 4 показателя: количество ипотечных кредитов за год на 1000 человек экономически активного населения, уровень прироста количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, средний размер ипотечного кредита в 2023 году и доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2023 года. И если посмотреть, то видно, что разница между севером и югом, а также крупными центрами и провинцией колоссальная.

Достаточно посмотреть, что первые четыре строчки занимают Республика Тыва, Тюменская область, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. А замыкают рейтинг Дагестан, Севастополь, Крым и Ингушетия. И когда в Тыве на 1000 человек почти 45 (44,8) могут взять ипотечный кредит, то в Ингушетии таких чуть более двух (2,4).

Как объясняют составители рейтинга, столь большая разница между субъектами РФ определяется как экономическими факторами в регионах, состоянием демографии, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг.

Почти нет просроченной задолженности

Владимирская область заняла в рейтинге 62 место. По количеству ипотечных кредитов за год на 1000 человек экономически активного населения наш регион находится чуть ниже среднероссийских показателей (20 человек). У нас за последний год получается 17,3 кредита.

Да и по приросту количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года мы тоже не в лидерах – 47,6 процента. Для сравнения в том же неблагополучном Дагестане прирост составил 105,7 процента!

Что касается среднего размер ипотечного кредита в 2023 году, то он во Владимирской области составляет 3,02 миллиона рублей. Это ниже среднероссийских значений (3,68 млн рублей), но тут мы все же ближе к середине. Самые большие кредиты, что не удивительно в Москве (7,4 млн рублей), Московской области (5,4 млн) и Санкт-Петербурге (5,1 млн). А самые маленькие кредиты зафиксированы в Чечне (1,2 млн рублей).

Зато по доле просроченной задолженности по ипотеке у нас все неплохо. На 1 июня 2023 года она составляет всего 0,4 процента (в среднем по России 0,39).

Кстати, по сравнению с соседями по ЦФО, мы выглядим лучше, чем Ивановская и Нижегородская области. У них в рейтинге 72 и 73 места соответственно. Ниже нас они оказались в первую очередь из-за того, что у них меньше берут кредитов (в районе 15 на тысячу человек), а доля прироста ипотечного кредитования оказалась ниже, чем у нас (в Иваново около 50 процентов, а в Нижнем Новгороде и вовсе в районе 38 процентов).

Но все остальные наши соседи оказались выше нас. Ярославская область заняла 60-е место, Московская – 51-е, а Рязанская – 44-е.